Top Spin Messina, tutto pronto per l’esordio in A1 contro Servigliano

Prima giornata del campionato domani a Villa Dante ore 18:30 con ingresso libero contro una neo promossa

MESSINA – Tutto pronto per il debutto della Top Spin Messina WatchesTogether nel campionato di Serie A1 maschile di tennistavolo 2024/25. Nella palestra di Villa Dante (ingresso libero), in programma domani (mercoledì 25 settembre), alle ore 18:30, la gara valevole per il turno inaugurale che vedrà di scena la squadra del presidente Giorgio Quartuccio opposta alla Virtus Servigliano, formazione marchigiana neopromossa nella categoria. Dopo il torneo che anche nella scorsa edizione li ha visti finalisti per lo scudetto, i ragazzi guidati dallo storico tecnico Wang Hong Liang, coadiuvato in panchina da Marcello Puglisi, ritroveranno dunque i propri tifosi per l’attesa prima stagionale.

Ai riconfermati Niagol Stoyanov, Tommaso Giovannetti e Antonino Amato si sono aggiunti due nuovi tasselli. Il presidente Giorgio Quartuccio presenta la rosa della Top Spin: “Abbiamo mantenuto un nucleo importante di giocatori italiani, confermando i tre ragazzi dello scorso anno e inserendo l’italo-brasiliano Humberto Manhani che mi aveva favorevolmente impressionato a Villa Dante da avversario. Inoltre, dato l’alto livello di competitività delle altre squadre, abbiamo ritenuto di fare un ulteriore innesto ingaggiando il forte moldavo Ursu. Stavo seguendo Vladislav da un anno e mezzo e sono convinto che sarà un giocatore veramente importante per noi”.

Gli avversari della Virtus Servigliano

L’obiettivo è partire col piede giusto in campionato, ma la gara d’esordio è da prendere con le molle. La Virtus Servigliano, che ha nel suo roster cinque atleti stranieri (l’ungherese Szudi, il bielorusso Khanin, il giapponese Kawakami, il francese Angles e lo svizzero Rebetez), schiera il classe 2010 Danilo Faso, grande talento palermitano, prodotto proprio della Top Spin Messina, che ha recentemente trascinato l’Italia al titolo di Campione d’Europa Under 15 in Svezia, dimostrando tutte le sue eccezionali qualità. Pipponzi e Pierpaoli gli altri italiani in organico. “Il Servigliano – prosegue Quartuccio – è una squadra assolutamente da non sottovalutare, perché oltre a Danilo Faso, che è ancora tesserato con noi, in prestito al Servigliano, e si vorrà affermare anche in Serie A1 dopo uno straordinario campionato di A2, ha stranieri di grande valore come l’ungherese Szudi, davvero forte, e Khanin, che conosciamo benissimo perché nell’anno (2018/19, ndr) del nostro primo scudetto è stato avversario con l’Apuania Carrara”.

Il programma della 1ª giornata di Serie A1

Top Spin Messina WatchesTogether-Virtus Servigliano mercoledì 25/9 ore 18:30

Tennistavolo Norbello-Tennistavolo Sassari sabato 28/9 ore 17

Bagnolese-Il Circolo Prato 2010 domenica 29/9 ore 16

Marcozzi-Apuania Carrara rinviata a mercoledì 9/10 ore 18:30