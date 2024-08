Topo d’appartamento beccato poco dopo il colpo, complice ricercato

Il 39enne è stato acciuffato subito dopo il furto in casa da mille euro. L'altro ladro è riuscito a fuggire

Un ladro è stato arrestato dai Carabinieri del Radiomobile di Patti subito dopo aver ripulito un appartamento di Patti. I militari sono ora sulle tracce del suo complice, riuscito a fuggire. In manette è finito un 39enne del posto, arrestato in flagranza di reato per furto in abitazione in concorso. L’uomo è una vecchia conoscenza delle forze dell’Ordine.

A dare l’allarme è stato il proprietario dell’immobile, rientrato in casa subito dopo l’irruzione dei topi d’appartamento. Quando la pattuglia dell’Arma è arrivata, i due ladri erano in fuga ma ancora nei pressi e, dopo un breve inseguimento, uno di loro è stato acciuffato. Adesso i Carabinieri sono sulle tracce del complice.

Parte della refurtiva, mille euro complessivamente tra oggetti ed effetti personali, è stata restituita al proprietario.

Il 39enne è ai domiciliari in attesa della convalida dell’arresto.