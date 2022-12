Torna a Messina il coro gospel diretto da Nehmiah Hunter Brown - Tempostretto

Appuntamento al Teatro Vittorio Emanuele

MESSINA – Mercoledì 21 dicembre alle ore 21 appuntamento con il Gospel internazionale diretto dal maestro Nehmiah Hunter Brown e il Faith & Gospel Choir al Teatro Vittorio Emanuele di Messina.

Il Faith Gospel Choir nasce nel 2005 a Carpi, a conclusione di un seminario sulla musica gospel tenuto dal maestro Nehemiah H.Brown (Virginia, U.S.A.), attuale direttore artistico del coro.

Come associazione di promozione sociale e culturale, ha come intento principale quello di diffondere attraverso il canto – sia a cappella che strumentale – il profondo messaggio di gioia e speranza contenuto nel repertorio spiritual e gospel di origine afro-americana.

Il perfezionamento musicale dei coristi e la trasmissione ad essi dell’autentica cultura gospel, unitamente alla specifica tecnica vocale che la caratterizza, sono affidati alla competente opera e al talento del maestro Brown.



Oltre alla formazione musicale, le principali attività del coro sono i concerti, l’animazione di celebrazioni liturgiche, matrimoni e feste. Il coro organizza anche seminari di canto gospel per ragazzi e adulti e si propone per esperienze di team building. Nello spirito che anima il gruppo, sono appuntamenti fissi ogni anno, i canti nelle corsie degli ospedali a Natale, nelle case protette e strutture che accolgono disabili.

Attraverso i suoi progetti, le sue molte collaborazioni ed iniziative in campo artistico sia negli Stati Uniti che in Europa, il maestro Nehemiah H. Brown continua a portare il messaggio autentico del Gospel.