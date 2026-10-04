Torna lo Slalom Torregrotta-Roccavaldina, per la 31ª edizione crescono le adesioni

Il prossimo weekend, 10 e 11 ottobre, appuntamento nel messinesi con il campionato nazionale Slalom. Scadenza il 7 ottobre

Il 31° Slalom Torregrotta-Roccavaldina si prepara a vivere il proprio appuntamento con il Campionato Nazionale Slalom e del Campionato Siciliano Slalom a coefficiente 2, nel segno della collaborazione e della piena interazione con il territorio. La manifestazione organizzata da Top Competition, in programma il prossimo 10 e 11 ottobre, sta raccogliendo crescente interesse da parte di piloti e scuderie, confermando il richiamo di una gara che negli anni è diventata un punto di riferimento per gli appassionati siciliani e per numerosi protagonisti provenienti da oltre Stretto.

Alla base della manifestazione c’è ancora una volta la piena collaborazione delle Amministrazioni Comunali di Torregrotta e Roccavaldina, unite nella volontà di sostenere un evento sportivo capace di coinvolgere il territorio sotto il profilo agonistico, organizzativo e promozionale. Il sindaco di Torregrotta, dott. Antonino Caselli, sempre entusiasta ha presenziato personalmente al collaudo del tracciato da parte della commissione preposta ed insieme all’Amministrazione comunale e all’assessore allo Sport Raffaele Nastasi favorisce al massimo le condizioni necessarie per il migliore e più proficuo svolgimento della manifestazione che pone il comune al centro dell’attenzione. Analoga collaborazione arriva dal Comune di Roccavaldina, guidato dal sindaco Salvatore Visalli, che con la propria Amministrazione partecipa alla valorizzazione di un evento che porta il nome di entrambi i centri messinesi e che trova proprio nel territorio condiviso uno dei suoi elementi distintivi.

Il legame fra Torregrotta, Roccavaldina e l’intero hinterland della provincia messinese rappresenta infatti una delle peculiarità dello Slalom: dalla zona operativa e dai servizi dedicati ai team fino al suggestivo scenario del parco chiuso, la manifestazione coinvolge entrambi i Comuni in un percorso organizzativo condiviso. Sul tracciato sono in corso i lavori di ripristino del manto d’asfalto, manutenzione e pulitura coordinati dagli ingegneri della Città Metropolitana di Messina.

Il programma dello Slalom Torregrotta-Roccavaldina

Sul piano sportivo il programma conferma la struttura tradizionale dell’appuntamento. Le verifiche ante-gara si svolgeranno sabato 10 ottobre, con quelle sportive previste presso il Municipio di Torregrotta e quelle tecniche in via Tomasi di Lampedusa. Domenica 11 ottobre il via alla giornata agonistica sarà preceduto dal briefing obbligatorio per i conduttori alle ore 7.00 presso l’allineamento della SP 59 km 0+200, nell’area centro servizi dell’ex Mattatoio Comunale di Torregrotta. Alle 8.30 scatterà la ricognizione del percorso, seguita dalle tre manche di gara. Top Competition ha inoltre confermato le iniziative rivolte ai partecipanti, con agevolazioni dedicate alle scuderie e ai piloti. Per i team che garantiranno la presenza di almeno dieci vetture è previsto il bonus di una iscrizione gratuita, mentre per i concorrenti provenienti da oltre stretto è stata predisposta un’agevolazione sul carburante.

Le adesioni stanno già crescendo e resteranno aperte fino alla scadenza prevista dal programma, fissata per mercoledì 7 ottobre alle ore 12.00. L’obiettivo di Top Competition è quello di confermare una manifestazione sempre più attenta alle esigenze dei protagonisti e capace, grazie alla collaborazione con le istituzioni locali, di rappresentare un importante momento di promozione per Torregrotta, Roccavaldina e per l’intero territorio messinese.