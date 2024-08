Torna "Nte vaneddi i Turturici... è Arte!", l'evento dedicato a cultura e tradizioni popolari

Artigianato, musica, danze, cucina: a Tortorici il 10 e l'11 agosto l'undicesima edizione della manifestazione

TORTORICI – Tortorici si prepara al ritorno della manifestazione “Nte vaneddi i Turturici… è Arte!”, che porterà nella strade dello storico borgo una vera esplosione artistica, tra tradizione popolare, musica e spettacoli. Si tratta dell’undicesima edizione dell’evento organizzato dall’associazione Giovani Oricensi, in collaborazione con i commercianti locali, con il patrocinio del Comune di Tortorici e con il contributo dell’Ars.

La festa di mezz’estate di Tortorici si aprirà il 10 agosto alle 18 con l’esposizione “Il Trunfu e e sue carte”, curata da Salvatore Bonaccorsi, Giuliano Crippa e Nicola A. De Giorgio, che racconterà la storia delle carte da gioco tradizionali siciliane. La mostra itinerante, che ha riscosso un discreto successo al museo della Memoria e del Territorio di Siculania, sarà allestita ai Saloni del Circolo Orice dal 10 al 17 agosto. Nella stessa serata ci sarà anche lo spettacolo musicale della band Onda Sonora.

L’11 agosto, invece, le vie del borgo ospiteranno estemporanee d’arte e artigianato di ogni genere. Tra i protagonisti della serata, dalle 18 in poi, la cantastorie Sara Cappello, che ha dedicato la sua intera carriera alla valorizzazione del canto tradizionale siciliano e che recentemente è stata designata “Tesoro vivente siciliano” dal Reis, il registro delle eredità della Sicilia. Ci sarà anche Marco Previtera con il suo circo ramingo, tra musica e narrazione, oltre a Jenny Pavone, con la sua esibizione teatrale dal titolo “Waiting for the Miss”, tra commedia e riflessione sociale.

E ancora, un altro momento importante della manifestazione sarà l’esposizione e la seguente parata dei carretti siciliani, un simbolo della tradizione artigiana e culturale siciliana. Ci saranno anche il gruppo folk Terrazzani di Trabia, con le sue musiche e danze tradizionali, Peppino Marabito con lo spettacolo “Malleabile”, che combina giocoleria, clowneria ed equilibrismo, e i Batia Brothers, band musicale che combina melodie tradizionali con sonorità moderne, promettendo di far vibrare l’atmosfera con la loro energia coinvolgente. Immancabili le postazioni gastronomica con specialità locali e iniziative dal valore etico e sociale, oltre ad artigiani e hobbisti di ogni tipo.