Torneo “Città di Messina”, il futuro numero uno del mondo nell’Itf 15mila

Dopo lustri la città dello Stretto torna ad ospitare un torneo di tennis internazionale. Dall'8 al 14 giugno le partite, previsti incontri serali, stamani la presentazione a palazzo Zanca

MESSINA – Il Torneo Città di Messina dall’8 al 14 giugno vedrà la presenza di tennisti da tutto il mondo al Circolo del Tennis e della Vela. Un torneo internazionale che in riva allo Stretto mancava da 21 anni, con l’Italy1 ad inizio anni duemila, e da ben 35 anni con il più prestigioso “Hamilton”. La sala ovale «Antonino Caponnetto» di Palazzo Zanca, sede del Municipio, ha ospitato la conferenza stampa di presentazione del torneo internazionale di tennis a cui erano presenti Tato Spatari, presidente del Circolo del Tennis e della Vela, Massimo Finocchiaro, assessore alle Politiche Sportive, Spettacoli e Grandi Eventi del Comune di Messina e Luca Del Federico, direttore del torneo.

Il torneo ha preso il posto di Chieti nel calendario internazionale e Messina dovrà giocarsi bene le sue carte con l’Itf (International Tennis Federation) per avere la conferma o magari anche qualcosa in più negli anni a venire. Un torneo che non attirerà di certo i più forti della classifica mondiale ma da cui tutti i più forti sono passati, da Sinner che ha cominciato nei 15k ad Alcaraz che proprio da Luca Del Federico nel lontano 2019 ottenne una wild card per un torneo di questa tipologia.

Tabellone di singolare con 32 tennisti ammessi, chi direttamente e chi qualificandosi, 16 invece le coppie di doppio, nei giorni precedenti l’inizio ufficiale del torneo appunto le qualificazioni in due turni venerdì e sabato. Si giocherà su tre campi, ci si sta attrezzando anche per ospitare partite serale si pensa dalle ore 20 in poi, ma l’ultima decisione spetterà al supervisor. Altri due campi resteranno a disposizione per gli allenamenti e il riscaldamento pre partita durante la settimana, una sottrazione di ore ai soci che capiranno, dice il presidente Spatari, attesi più di 200 tra atleti e tecnici con stime potenziali di pubblico di oltre 3000 persone e l’attenzione dei media non solo locali. Una bella vetrina e un bell’indotto per la città.

I saluti istituzionali

Non è potuta essere presente l’assessore regionale Elvira Amata che ha affidato ad un testo il suo apprezzamento per l’iniziativa: “Un’iniziativa che contribuisce a rafforzare non soltanto un segmento così strategico come quello sportivo, nello specifico tennistico, ma anche e soprattutto ad implementare per il nostro territorio un’offerta sportiva di qualità attraverso il prestigioso torneo in corso di organizzazione”. presente anche la delegata Fitp provinciale Giovanna Famà e il consigliere regionale Fitp, nonché ex presidente del Ct Vela Messina, Antonio Barbera.

Così l’assessore Massimo Finocchiaro: “Porto i saluti del sindaco purtroppo impegnato in attività istituzionali. L’amministrazione non può mancare per questi eventi e da cittadino dico che sono importantissime iniziative che attivano il brand Messina e rendono la città attrattiva a livello internazionale. Siamo certi che questo circolo ci farà sorprese sempre più importanti in futuro”. L’assessore sottolinea poi l’importanza di Messina nell’ospitare eventi internazionali, facendo riferimento da anni al Beach Volley e ricordando la parentesi lo scorso anno anche del Beach Soccer.

Del Federico: “La speranza è vedere il nuovo numero uno”

Luca Del Federico, direttore torneo: “Sarà una settimana di festa spettacolo e sport, pubblicità per la città di Messina in tutto il mondo con un torneo che sarà seguito dal live score Itf in tutto il mondo. La speranza anche di dover passare il futuro numero uno al mondo, obiettivo non deve essere vedere il giocatore 300 del mondo, ma uno junior interessante. Nomi ancora non ce ne sono, ma ci sarà una wild card a Vito Darderi, l’entry list si chiudono 22 maggio, molti aspetteranno. Si inizia a pensare di portare un torneo internazionale a Messina con Barbera nel 2023, quando Chieti non può più ospitarlo ci attiviamo subito”.

Tato Spatari, presidente Ct Vela Messina: “Sono profondamente orgoglioso e al tempo stesso un po’ emozionato nel presentare oggi alla città e agli appassionati di sport, e tennis in particolare, il ritorno di un torneo internazionale. Abbiamo voluto chiamarlo torneo Città di Messina e accoglierà tennisti da ogni parte del mondo. Mi auguro, se questo torneo sarà ben organizzato, che possa portare l’Itf a concedere qualcosa in più. Esprimo profonda gratitudine verso chi ci ha fatto raggiungere questo traguardo: dall’amministrazione, alle istituzioni Fitp regionali e ai nostri soci a cui toglieremo qualche ora di tennis. Possibilità per i tennisti messinesi e siciliani? Vedremo la settimana prima si gioca comunque a Caltanissetta”.