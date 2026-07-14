Torre Faro. Blitz contro gli ormeggi abusivi e le barche sotto costa

Operazione per liberare la spiaggia da cime e corpi morti. Controlli mirati della Guardia costiera a difesa dei bagnanti

Separare nettamente le imbarcazioni da diporto dai bagnanti per azzerare una commistione diventata ormai troppo pericolosa. È questo l’obiettivo principale dell’operazione scattata sul litorale di Torre Faro, dove la Guardia costiera ha avviato una serie di controlli serrati sia in mare sia sulla spiaggia.

L’intervento mira a porre fine al transito indisciplinato di natanti a motore a ridosso della riva, un fenomeno che mette a rischio l’incolumità delle tante persone che affollano una delle spiagge più frequentate della riviera nord.

La spiaggia liberata da cime e ancoraggi illegali

L’azione della Capitaneria di porto si è mossa in sinergia con una squadra interforze, che ha visto schierati sul campo gli uomini della Polizia municipale, della Polizia metropolitana e gli operatori di Messina Servizi. E’ stata avviata una radicale bonifica della battigia e dei fondali antistanti, rimuovendo decine di cime e ormeggi abusivi installati al di fuori di ogni regola.

I diportisti erano soliti bloccare le imbarcazioni all’interno della fascia di rispetto dei 200 metri riservata alla balneazione, ancorandole con soluzioni di fortuna. Sulla sabbia e tra gli scogli sono stati trovati e sequestrati i cosiddetti “corpi morti”: blocchi di cemento, grosse pietre e persino vecchie batterie di automobili. Queste ultime, se sommerse, rappresentano un gravissimo pericolo di inquinamento per il delicato ecosistema marino dello Stretto di Messina.

Controlli a tappeto anche nei prossimi giorni

Identificare i responsabili degli ormeggi illegali resta difficile, tanto che l’inchiesta è attualmente aperta contro ignoti. I materiali recuperati durante il controllo ravvicinato dei fondali, eseguito anche con l’ausilio di sommozzatori, sono stati presi in carico da Messina Servizi per essere avviati allo smaltimento.

Le operazioni non si fermeranno qui. La Guardia costiera e le forze di polizia locali proseguiranno i pattugliamenti per tutta la settimana allo scopo di completare la bonifica a Torre Faro, per poi spostare l’attenzione sul vicino litorale di Ganzirri. L’attenzione resterà massima soprattutto nei confronti delle barche a motore che violano i limiti di distanza dalla riva, per garantire una stagione balneare sicura a cittadini e turisti.