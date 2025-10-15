Torre Faro, ripartono i lavori per la nuova pavimentazione. Rimosse le macerie

Dopo settimane di stop stamattina ruspe e operai sono tornati in cantiere

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Dopo uno stop di qualche settimana, stamattina sono ripartiti i lavori per il restyling di Torre Faro. Pochi giorni dopo l’avvio del cantiere in via Palazzo tutto si era fermato. A segnalarlo erano stati i cittadini del borgo marinaro, preoccupati nel non vedere nessuno lavorare all’interno dell’area di cantiere. Le ruspe sono rimaste ferme per motivi amministrativi. Il Comune la settimana scorsa aveva inviato una diffida alla ditta e già all’inizio di questa settimana Palazzo Zanca ha annunciato la ripresa dei lavori.

Stamattina sono state rimosse le macerie

Lavori che effettivamente sono ricominciati questa mattina con la rimozione delle macerie dal cantiere. La pavimentazione già demolita è stata portata via e i lavori proseguiranno verso sud. Solo dopo aver completato questo tratto di via Palazzo i lavori avanzeranno verso la chiesa e la piazza del paese. Anche qui verrà sostituita la pavimentazione, implementato il verde e verranno posizionati nuovi arredi. Insomma nel giro di poco più di un anno, salvo nuove interruzioni, Torre Faro avrà un nuovo volto. E la pavimentazione dissestata sarà solo un vecchio ricordo.