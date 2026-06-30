Torre Faro si stringe nel dolore: palloncini bianchi e lacrime per Giulia Scimone

Una comunità si è fermata in ricordo della ragazza

Il silenzio del dolore ha avvolto la punta estrema della Sicilia. Una folla di giovani e residenti si è radunata ieri sera a Torre Faro per ricordare Giulia Scimone, la studentessa del liceo Seguenza scomparsa tragicamente a soli 15 anni dopo essere stata investita domenica notte in via Circuito.

Un’intera comunità immobile nella notte

Tante persone hanno risposto all’appello spontaneo, riempiendo lo spazio attorno alla torre sotto lo sguardo della luna. Una composta e straziante commistione di abbracci, lacrime e fumogeni accesi che hanno illuminato il buio della notte. Al cielo sono stati affidati decine di palloncini bianchi, un simbolo di purezza per dare l’ultimo saluto a una vita spezzata troppo presto.

Anche la Pro Loco Capo Peloro ha voluto partecipare al cordoglio collettivo con un messaggio affidato ai social, sottolineando la forza di un sentimento collettivo che non ha avuto bisogno di parole: “Questa sera i tuoi amici ti hanno salutata così, con l’amore più puro. C’erano lacrime, abbracci e un silenzio che pesava più di qualsiasi discorso. C’era una comunità intera che si è fermata per dirti che non sarai dimenticata. Per te, Giulia. Per il tuo sorriso. Per tutti i sogni che avresti dovuto vivere”.

Le indagini sul tragico incidente

Nel frattempo, proseguono gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica del dramma avvenuto intorno alle 23:35 di domenica, vicino al locale Peloro Games, un’area abitualmente frequentata da centinaia di ragazzi durante le serate estive. La giovane è stata travolta da una moto guidata da un diciannovenne. Nonostante i soccorsi immediati dei sanitari del 118 e il trasporto d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Papardo, le ferite riportate si sono rivelate fatali.

Il conducente del mezzo a due ruote, rimasto ferito in modo non grave, è stato arrestato dagli agenti della polizia municipale con l’accusa di omicidio stradale. Gli inquirenti della sezione infortunistica, coordinati dai comandanti Giovanni Giardina e Giovanni Arizzi, stanno esaminando i rilievi stradali e i risultati dei test tossicologici e alcolemici, oltre a visionare le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per verificare l’ipotesi di una manovra azzardata. L’ennesima tragedia riaccende prepotentemente i riflettori sull’emergenza della sicurezza stradale a Messina, un territorio da tempo segnato da un numero preoccupante di incidenti che vedono coinvolti pedoni e mezzi a due ruote.