Torrente Papardo, via alle indagini geognostiche. “Nuova viabilità su entrambe le sponde”

MESSINA – Anche al Torrente Papardo, come qualche giorno fa a San Michele, si è dato il via alle indagini geognostiche per intervenire sul torrente. Lo ha comunicato sui propri canali l’assessore Francesco Caminiti, che ha spiegato che il progetto “si estende per circa 1,3 km tra l’ospedale Papardo e il villaggio Faro Superiore”. E “riguarda interventi di consolidamento degli argini, riprofilatura dell’alveo e realizzazione di una nuova viabilità su entrambe le sponde”