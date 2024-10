Tortorici. Auto della Forestale precipita dal viadotto, morto un operaio

Due i feriti

TORTORICI – Un’auto della Forestale è precipitata da un viadotto, in via Roma, a Tortorici. Uno degli operai a bordo è morto, altri due sono rimasti feriti. Uno è stato portato al vicino ospedale di Sant’Agata Militello, l’altro in elisoccorso al Policlinico di Messina.

Uno dei due operai è stato estratto con uso di cuscini e gruppo divaricatore da parte dei vigili del fuoco di Sant’Agata Militello. Ed è stata utilizzata un’autogru dei pompieri, dalla sede di Messina, per il recupero.

Foto dei vigili del fuoco.

Schifani: “Ancora un’altra tragedia sul lavoro”

Così il presidente della Regione siciliana Renato Schifani: “Esprimo il mio profondo dolore e la più sentita vicinanza alla famiglia dell’operaio forestale che ha perso tragicamente la vita nell’incidente avvenuto oggi a Tortorici. Ancora una volta ci troviamo di fronte a una tragedia sul lavoro che colpisce chi, ogni giorno, si adopera per la salvaguardia del patrimonio ambientale e naturale, spesso affrontando condizioni difficili e rischi elevati. Rivolgo un pensiero di pronta guarigione ai due operai rimasti feriti, auspicando che possano ristabilirsi al più presto. A loro e alle loro famiglie va il mio sostegno in questo momento di apprensione e incertezza”.