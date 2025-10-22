Tragedia sulla Jonio-Tirreno. Ecco chi sono le tre vittime

Salvatore Primerano, la moglie Lucia Elisabetta Vellone e Domenico Massa, viaggiavano a bordo di Ford Focus station wagon

GIOIOSA IONICA – Un terribile incidente stradale è costato la vita a tre persone nel pomeriggio di ieri sulla strada statale 682 Jonio-Tirreno, nei pressi dello svincolo di Gioiosa Ionica. Le vittime viaggiavano a bordo di una Ford Focus grigia station wagon, che per cause ancora in corso di accertamento si è scontrata frontalmente con un pullman di linea.

A perdere la vita sono stati Salvatore Primerano, 37 anni, la moglie Lucia Elisabetta Vellone, di 28, e Domenico Massa, 44 anni, amico e vicino di casa della coppia. I tre erano tutti originari di Serra San Bruno, in provincia di Vibo Valentia.

L’impatto, avvenuto nella corsia percorsa dal bus in direzione Rosarno, è stato violento , distruggendo la parte anteriore dell’auto. Gli airbag si sono attivati, ma le vittime sono rimaste intrappolate tra le lamiere. I coniugi sono deceduti sul colpo, mentre Massa, gravemente ferito, è stato trasportato d’urgenza in elisoccorso dal 118 all’ospedale più vicino, dove è però morto poco dopo.

IL CORDOGLIO DEL SINDACO DI SERRA SAN BRUNO

La notizia ha gettato nello sconforto l’intera comunità di Serra San Bruno, dove le tre vittime erano molto conosciute. Il sindaco Alfredo Barillari, in un post pubblicato su Facebook, ha espresso il dolore della città:

“Con il cuore colmo di tristezza e di dolore porgo il più sentito cordoglio ai familiari di Lucia, Salvatore e Domenico. Tre bravi giovani che tutti noi abbiamo incontrato sulla nostra strada e che oggi ci lasciano avvolti in una tragedia. Su Serra è calato il silenzio”.

Il primo cittadino ha poi annunciato la proclamazione del lutto cittadino nel giorno dei funerali, come segno di vicinanza alle famiglie delle vittime.