Tralicci, impianti elettromagnetici e 5G: il regolamento cambia

C'è l'ok della terza commissione alle modifiche alle norme, snellite nel controllo e nelle autorizzazioni. La delibera passa in consiglio

MESSINA – Avere le autorizzazioni per la realizzazione e per l’accensione di impianti elettromagnetici, come i tralicci 5G, sarà più semplice. Il Comune di Messina si prepara ad adeguare il proprio regolamento sulla scorta delle nuove norme italiane ed europee, grazie alla delibera 524 del 13 novembre, proposta dall’assessore Francesco Caminiti.

Il documento ha ottenuto il primo ok durante la terza commissione consiliare, che con 10 voti favorevoli e 9 astenuti ha dato il via libera al passaggio in Consiglio comunale. Tra le modifiche principali, in quella che è una delibera molto tecnica, ci sono lo snellimento dell’iter per le autorizzazioni e nuove direttive sui controlli.

Caminiti: “Riuniti i due procedimenti autorizzativi”

Lo ha spiegato l’assessore Caminiti: “La proposta di delibera riguarda i cambiamenti a un regolamento che deve essere modificato a causa di adeguamenti di alcune norme. Si tratta di quello che riguarda le attività elettromagnetiche. I procedimenti sono due e vengono riuniti: in passato gli operatori economici per i tralicci chiedevano da una parte l’autorizzazione per realizzarli e dall’altra quella per attivarla. Oltre a unire questi due aspetti sono stati modificati alcuni altri aspetti tecnici, relativi all’individuazione delle zone dove potevano essere realizzati ad esempio”.

L’ingegnere Bonfiglio poi ha sottolineato “il grande lavoro degli uffici per modifiche complicate. Sono campi in cui l’evoluzione è fulminea, tanto che mente stiamo realizzando le infrastrutture sul 5g già si parla di 6g. La vera novità del regolamento è aver dato spazio alle procedure di controllo insieme alla semplificazione dell’aspetto autorizzativo”.