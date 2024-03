Tram, cantieri e servizio parziale: “Task force con i bus durante i lavori”

Campagna parla di "operazioni necessarie" e si partirà dal viale San Martino, come già annunciato. A breve tornerà un'altra vettura

MESSINA – I lavori lungo la linea tramviaria, che partiranno dal viale San Martino, si avvicinano. Mentre Atm negli ultimi giorni ha lanciato gli abbonamenti mensili per le strisce blu e inaugurato le sbarre elettroniche con lettori di targhe al parcheggio La Farina e a Cavallotti, l’invito dell’amministrazione e dell’azienda resta sempre quello di utilizzare il più possibile il trasporto pubblico. E proprio in vista delle operazioni sul tram, con la parzializzazione del servizio, in tanti si chiedono cosa accadrà al trasporto pubblico.

“Task force con i bus”

A rispondere è il presidente di Atm Giuseppe Campagna: “Inizieranno i lavori e si inizierà dal viale San Martino con la pavimentazione. Via via andremo avanti con le restanti parti. Metteremo in campo una task force con i bus non appena parzializzeremo il servizio di tram. Questi lavori sono necessari perché la linea, per come è stata concepita e realizzata, mette troppo sotto stress le vetture. Mezzi che si sono depauperati in un tempo davvero ridotto sia per questo motivo, sia perché per anni sono stati abbandonati a sé stessi senza manutenzione. Dobbiamo invertire il trend, avere una linea efficiente e poterci giocare una partita diversa ai tavoli romani per ottenere tram veramente nuovi da mantenere efficienti”.

“Entro aprile in servizio”

Intanto il mese prossimo entrerà in servizio un altro tram “revampizzato”. Questione di tempo, ma non prima di Pasqua: “L’ultimo collaudo, quello pre consegna, è stato fatto settimana scorsa. I tecnici sono rientrati venerdì scorso (il 22 marzo, ndr). Ora faranno la loro relazione e subito dopo verrà consegnato il mezzo. Non appena sarà qui installeremo alcune dotazioni di bordo e poi ci sarà il collaudo finale e metteremo in servizio anche quello. Tempistiche? Ritengo che nel mese di aprile lo vedremo in servizio, penso già per metà aprile sarà qui e il collaudo si dovrebbe completare nella seconda metà del mese. Tra l’altro, il collaudo avrà tempistiche diverse perché sarà più lungo. Utilizzeremo le ore notturne per testare l’efficienza in determinate situazioni del mezzo”.