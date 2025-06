Tre anni della Giunta Basile, giudizio sospeso in attesa dei risultati

Sono tanti i punti da rivedere. O ripresa o declino di Messina, insomma. Ci sono stati passi in avanti ma rimane il problema Amam

di Marco Olivieri

MESSINA – Oggi, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, il sindaco Federico Basile incontra la stampa per presentare il bilancio del terzo anno di attività della sua amministrazione. “La ricostruzione del percorso amministrativo dell’ultimo anno sarà articolata attraverso una serie di slide e brevi interventi da parte di ciascun assessore e dei rappresentanti delle partecipate, per offrire una panoramica sintetica ma puntuale dei risultati raggiunti e dei progetti in corso nei diversi ambiti di competenza, a tre anni dall’inizio del mandato”, viene annunciato.

Ma dopo tre anni che valutazione fare? In realtà, il giudizio non può che essere sospeso in attesa di valutare, nei prossimi due anni, che tipo di risultati arriveranno. Molto dipende dai tanti nodi in ballo in questo periodo. Nel frattempo, tra luci e ombre, il voto è un 6 e mezzo che può tramutarsi in 7 se agli obiettivi saranno accompagnati da esiti soddisfacenti. Il punto debole? Uno dei maggiori è rappresentato da Amam (voto 4 per le sue antiche carenze strutturali), che necessita di una profonda riorganizzazione per venire incontro alle esigenze dei cittadini.

I passi in avanti e le lungaggini nei lavori, dalla fame di case ai luoghi da recuperare a Messina

Se gli interventi programmati in campo idrico serviranno a rimediare alla rete colabrodo e se la riparazione delle strade avrà l’effetto di non fare di Messina il paradiso dei gommisti, già dei passi in avanti significativi saranno compiuti. In generale, dal 2018, con le Giunte De Luca e Basile, differenziata e potenziamento del servizio di trasporto pubblico (a parte la grana del tram) sono migliorati. E l’agognata via don Blasco dovrebbe essere ormai a buon punto. Rispetto al 2024, il punto debole potrebbe essere una certa lentezza nel procedere. I ritardi, dal recente cantiere del tram sul viale San Martino ai cantieri Amam (ad esempio Serbatoio Montesanto e depuratore di Mili), risultano oggettivi.

Dal nuovo regolamento nel campo dell’edilizia residenziale pubblica, con la sinergia tra l’assessora Alessandra Calafiore e l’Unione inquilini, ai progetti d’efficientamento energetico e degli impianti sportivi, non mancano i segnal promettenti. Come l’ammodernamento delle scuole. Se il risiko politico del leader Cateno De Luca non schiaccerà il Basile amministratore, si potranno vedere gli effetti di alcuni sforzi.

Servono case, con i bandi di Patrimonio Messina Spa, e occorre in generale una maggiore identità politica e sociale nella Giunta Basile. Un profilo più netto, in ogni settore, in modo da fare quel salto di qualità necessario per elevare Messina. Il polo tecnologico dell’I-hub, nel dialogo con l’Università, va riempito di contenuti e per realizzare una città davvero dalla viabilità a misura di pedone la strada è davvero lunga. mentre sui progetti Pinqua a Bisconte e l’Annunziata grava l’incognita della scadenza Pnrr.

Messina può rinascere ma rimane il nodo lavoro

Tra Maxxi Med e tanti spazi da recuperare, spiagge e accessi al mare, Messina può rinascere. Dei passi in avanti ci sono stati, da Villa Dante e parco “Aldo Moro”, ma molto ancora si deve fare per accostarsi a un’idea di città nel segno della rigenerazione urbana. In attesa che la svolta, dunque, avvenga, giudizio sospeso sulla Giunta Basile e a parlare saranno i fatti.

Rimane, sullo sfondo, il tema dei temi: il lavoro in una città che ha bisogno di un risanamento a tutti i livelli. Intanto, dopo la conferenza stampa di oggi, cominceremo ad analizzare ogni aspetto, da qui ai prossimi giorni, evidenziando elementi critici e segnali incoraggianti quando ci sono.

Basile e le giravolte politiche del grande capo

Sul piano amministrativo, i cittadini vogliono risposte. Ed è giusto così. E l’auspicio è che davvero si creino le premesse per un’altra Messina, nella logica del Pums, Piano urbano della mobilità sostenibile. Va pure evidenziato che, in ambito progettuale, una personalità come quella di Carlotta Previti non è stata sostituita. E si percepisce. In più, il sovraccaricare d’incarichi i fedelissimi, da parte di De Luca, non aiuta politicamente l’amministrazione Basile. Di certo, quest’ultima ha sofferto le giravolte del “grande capo”: dal ponte all’avvicinamento al centrodestra. Anche se avere rapporti più distesi con il presidente Schifani, va riconosciuto, giova a una Giunta per molto tempo isolata a livello nazionale e regionale.

Chissà se verrà un giorno in cui, freudianamente, Basile “ucciderà” il “padre”. Ovvero si emanciperà dal leader De Luca. Nel frattempo, si è dovuto districare, a volte in modo più efficace, a volte meno, in una palude politica nella quale dominano le divisioni. E senza un’adeguata classe dirigente.

Cosa riserva il futuro, con il possibile ingresso in Giunta del centrodestra e la senatrice Dafne Musolino come principale sfidante, è ancora denso d’incognite.

Articoli correlati