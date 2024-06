Tre idee di viaggi in Calabria per scoprire tutte le anime di questa regione

Redazionale

La Calabria è una meta perfetta per chi non vuole allontanarsi troppo da casa ma neanche rinunciare a una vacanza originale e che combini relax, divertimento, avventure. Grazie agli investimenti crescenti sul turismo, infatti, questa regione è in grado oggi di rispondere a gusti ed esigenze di praticamente qualsiasi genere di viaggiatore: chi si ferma solo per un weekend e ha bisogno per questo di avere a portata di mano tutte le attrattive, tanto quanto gli amanti delle vacanze slow e on the road. Basta prendersi il tempo di scegliere sui cataloghi degli operatori turistici le proposte di viaggi in Calabria più affini al tipo di vacanza che si desidera.

Una vacanza al mare in Calabria è un grande must per l’estate

Chi è amante del mare non dovrebbe perdere, per esempio, l’opportunità di una vacanza – anche itinerante – sulle due coste calabre. Quella che affaccia sul Tirreno conta località molto rinomate per l’acqua cristallina, le spiagge incontaminate e i panorami mozzafiato come la Riviera dei Cedri e la Costa degli Dei. Dall’Arcomagno alla poco distante Isola di Dino, sulla costa tirrenica si trovano alcuni di quelli che sono diventati nel tempo veri e propri simboli della Calabria nel mondo. Sulle coste dello Ionio, invece, meritano una visita almeno Capo Rizzuto con la sua isola e la sua riserva marina e la Riviera dei Gelsomini: sono location ideali per staccare la spina e godersi il meritato riposo al sole e tra un tuffo e l’altro.

Un tour tra borghi antichi e castelli per scoprire la storia della Calabria

La Calabria però è anche una terra ricca di storia e di passato: un’alternativa alla solita vacanza al mare può essere così un tour tra borghi antichi e castelli. Da Civita a Serra San Bruno passando per Gerace e Stilo: le mete da segnarsi sulla cartina sono tante e ciascuna ha la propria personalità e ragioni diverse per cui merita una sosta. Luoghi come il borgo fantasma di Pentadattilo, abbandonato già a partire dalla fine del Settecento per paura delle frequenti alluvioni, sono perfetti per immergersi in miti, leggende e folklore della zona. Tra i castelli meritano senza dubbio una visita il castello aragonese di Isola di Capo Rizzuto e il castello di Pizzo Calabro. Spostandosi di borgo in borgo e di castello in castello è possibile assaggiare, tra l’altro, la cucina tipa calabra, specialità locali come la cipolla di Tropea o il tartufo di Pizzo e diverse varianti di pietanze tradizionali come il morzello o le nepitelle.

Fare sport all’aria aperta in Calabria: luoghi e attività consigliati

Da qualche tempo la Calabria è meta ambita, infine, anche tra gli amanti degli sport outdoor. Il Parco del Pollino e i boschi della Sila sono un paradiso per chi fa trekking ma anche per i semplici amanti delle passeggiate nella natura. Sulle montagne dell’Aspromonte si può fare hiking. Sempre più comuni sono i percorsi di rafting o che portano a bordo di kayak alla scoperta di fiumi e correnti della zona. Al largo delle coste calabre, invece, si può fare snorkeling e ammirare la ricchezza dei fondali marini. Molte spiagge, soprattutto nelle località più ventose, sono attrezzate ormai anche per chi vuole imparare ad andare in kitesurf.