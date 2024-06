Appuntamento venerdì 7 giugno alle 21 alla sala "Laudamo" di Messina

MESSINA – “Tributo omaggio a Rosa Balistreri – La voce della Sicilia”. Venerdì 7 giugno, alle ore 21, nella sala “Laudamo”, patrocinato dal Comune di Messina, si terrà uno spettacolo culturale e musicale di beneficenza. Il tributo vedrà esibirsi una formazione musicale composta da Barbara Arcadi (voce, nella foto in evidenza), Adolfo Crisafulli (chitarra), Fabio Catalano (piano e fisarmonica) e Alfredo Restuccia (sax soprano e percussioni). Lo spettacolo sarà arricchito dagli interventi di teatro danza di Antonella Gargano.

La città di Messina si prepara ad accogliere un evento che celebra la vita e l’arte di Rosa Balistreri, una delle figure più iconiche della musica siciliana. Rosa Balistreri, nota come “La cantatrice del sud”, è stata una pioniera nel panorama musicale siciliano. Nonostante le difficoltà della sua vita, ha lottato per affermare la libertà e l’indipendenza delle donne, utilizzando la sua voce e la sua chitarra come strumenti di emancipazione. Le canzoni, fortemente politiche, parlano di uguaglianza, amore, lotta contro la mafia e sostegno agli umili e ai lavoratori.

Il ricavato dello spettacolo sarà devoluto all’Associazione “Acisjf”, che da anni si impegna per sostenere le giovani donne, valorizzandole e incoraggiandole ad esprimere il loro pieno potenziale. La serata sarà condotta dal giornalista Nazario Nulli.

Per informazioni contattare i numeri 347/0784831 e/o 333/9305699. Prevendita alla Casa Musicale Sanfilippo in via La Farina 69, telefono 090/2930683.

Interverranno le presidenti, del Cirs Messina, Maria Celeste Celi, e del Comitato Acisif Messina, Annamaria Tarantino, il sindaco Federico Basile, gli assessori alle Politiche giovanili e Pari opportunità Liana Cannata e alle Politiche culturali Enzo Caruso e la rettrice dell’Università di Messina, Giovanna Spatari.