Trofeo Città di Messina, meritati consensi per la prima edizione

Il calcio a 5 protagonista al PalaLaganà dove Messina Futsal e Regalbuto si sono sfidate prima di lasciare il parquet alle formazioni giovanili

MESSINA – Una manifestazione riuscita la prima edizione del “Trofeo di Futsal Città di Messina”. L’evento che si è svolto al “PalaLaganà” di Montepiselli è stato patrocinato dall’Assemblea Regionale Siciliana. L’apertura ha visto protagoniste le squadre di Messina Futsal e Regalbuto, che si sono confrontate sul parquet peloritano in preparazione dell’inizio dei rispettivi campionati nazionali di serie A2 e B di calcio a 5. La gara, godibile dal punto di vista tecnico-agonistico, è terminata con il risultato di 4 a 4.

Ospiti due volte in vantaggio, agguantati dai gol di Giuseppe Barbagallo, che indirizza la sfera sotto l’incrocio dopo il perfetto assist di Emiliano Baloira, e Matias Sanz, il cui tiro viene deviato nella propria porta dalla scivolata di un avversario. Nella ripresa, Nanni Piccolo opera il sorpasso (3-2), ma il Regalbuto ribalta nuovamente la situazione. Loris Di Maria fissa poi il punteggio sul definitivo 4 a 4. A 2” dallo scadere, la staffilata di Sanz centra la traversa, che nega la vittoria ai giallorossi. Premiazioni e foto di gruppo hanno chiuso la prima parte dell’evento.

A seguire, spazio al contagioso entusiasmo delle formazioni Under 13 di Messina Futsal, Acr Messina e Football24, che hanno dato vita a delle piacevolissime partite sullo stesso parquet calcato dai loro beniamini. L’euforia dei bambini è stato il modo migliore per concludere l’interessante iniziativa, fortemente voluta e ben organizzata dalla dirigenza del Messina Futsal, che ringrazia “l’Assemblea Regionale Siciliana per il patrocinio e la pasticceria Morabito, che ha omaggiato i partecipanti con un graditissimo e dolce terzo tempo”.

