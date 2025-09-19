“Troppa attesa per la coincidenza del bus 32 con la navetta Spartà-San Saba”

E' auspicabile che l'Atm introduca presto un correttivo per evitare un obiettivo disagio

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Vorrei che vi faceste portavoce di un ennesimo disservizio di Atm. Abito a Spartà e mia figlia frequenta la scuola Petrarca di Messina. È noto che l’unica linea autobus che permette gli spostamenti è la numero 32. Già ci facciamo andare bene che le corse siano ogni 50 minuti quando siamo fortunati… Aggiungiamo il fatto che dobbiamo scendere alla piazza di Spartà per prendere la navetta collegamento, che non sempre aspetta la coincidenza. Ma è improponibile, impensabile che la corsa che da Messina arriva a Spartà alle 14:20 non abbia la navetta se non prima delle 15:50”.

Continua la cittadina: “Quindi tutti i passeggeri, studenti, anziani, lavoratori, arrivano alla piazza alle 14.20 e, se non hanno la fortuna di avere qualcuno che li raggiunga in macchina, devono aspettare la coincidenza delle 15.50 per arrivare oltre la stessa piazza (Piano Torre, San Saba, Ponte Gallo).

Sono certa che condividerete. Grazie per l’attenzione.”

In effetti, come si vede dalle tabelle che pubblichiamo di seguito, tra l’orario previsto di arrivo al capolinea di Spartà (14:22) e quello di partenza della prima navetta successiva (15:52) trascorre un’ora e trenta. Obiettivamente risulta un lasso di tempo troppo lungo. Ci auguriamo che l’Atm ponga presto rimedio a questo disagio.

