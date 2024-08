Trovati i cadaveri di madre e figlia in una casa all’Annunziata

La scoperta stasera a Messina

MESSINA – I cadaveri in decomposizione di due donne, madre e figlia, sono stati trovati stasera in una casa all’Annunziata. in un complesso in via del Fante. Sul posto le Volanti e la scientifica. In base alla valutazione del necroscopo, medico incaricato per certificare il decesso, si potrà valutare a quando risale la morte delle due donne.

Sul luogo anche 118 e vigili del fuoco. Sono stati i vicini a lanciare l’allarme, avvvertendo l’amministratore.

La foto è di repertorio.