Truffa dello specchietto, arrestato un 37enne

lunedì 11 Agosto 2025 - 14:08

L'uomo ha tentato, a Santa Teresa di Riva, di raggirare un anziano ma sono intervenuti i carabinieri

SANTA TERESA DI RIVA – Simula un incidente per fare sborsare i soldi a un anziano ma gli va male. Nella mattinata di ieri, a Santa Teresa di Riva, una pattuglia di carabinieri ha notato la classica scena da “truffa dello specchietto”. Un 37enne ha affiancato con l’auto un’altra macchina, guidata dall’anziano, e ha lanciato un oggetto con l’obiettivo di danneggiare una parte della carrozzeria del veicolo della
vittima, per rendere credibile un incidente stradale. A quel punto, se non fossero intervenuti i carabinieri, gli avrebbe richiesto un risarcimento immediato, in contanti, per evitare il coinvolgimento dell’assicurazione.

Siracusano, il 37enne è già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e contro la persona. In questo caso, alla vista dei militari dell’Arma, era salito a bordo dell’auto allontanandosi
velocemente, venendo poco dopo bloccato dalla pattuglia al termine di un breve inseguimento. Da qui l’arresto per truffa aggravata e resistenza a pubblico ufficiale.

