Tso mortale, entra nel vivo il caso Augliera

Parte l'inchiesta sul messinese portato a Corleone per problemi psichiatrici e morto appena arrivato in ospedale

Muove i primi passi l’inchiesta su Giuseppe Augliera,il 36enne messinese trasportato da Messina a Corleone per un Tso e deceduto per un arresto cardiaco appena arrivato all’ospedale del centro palermitano.

La Procura di Termini Imerese, che ha sequestrato la salma e ha ordinato l’acquisizione della documentazione medica, ha ordinato l’autopsia sul corpo di Giuseppe, che sarà effettuata lunedì mattina 4 novembre all’Istituto di Medicina legale del Policlinico universitario di Palermo. L’esame servirà a spiegare intanto cosa ha stroncato Giuseppe Augliera.

Una morte inspiegabile

I dubbi dei familiari sono tanti. Per questo il padre e la sorella, assistiti dall’avvocato Tancredi Traclò, hanno presentato una dettagliata denuncia che ricostruisce i giorni precedenti a quel tragico 25 ottobre notte. Dubbi che partono da un dato principale: Giuseppe era schizofrenico, anche se negli ultimi 15 anni la sua patologia era stata sotto controllo e non gli aveva causato grosse problematiche. Ma stava benissimo fisicamente, non aveva sofferto di alcuna patologia tanto meno negli ultimi periodi aveva dato segni di insorgere di alcun problema.

I dubbi della famiglia

Perché, quindi, si chiedono i familiari straziati, nel corso dei suoi due giorni di ingressi e fughe dall’ospedale Papardo è andato sempre peggiorando, sotto il profilo comportamentale ma soprattutto perché, dopo essere salito in ottimo stato fisico e con le sue gambe sull’ambulanza che lo doveva portare a Corleone (al Papardo non c’era posto per il Tso), è invece morto improvvisamente all’arrivo? Gli sono stati somministrati farmaci in dosi eccessive, magari calmanti? E’ la domanda che serpeggia nella famiglia Augliera, che ora aspetta il ritorno a casa della salma del ragazzo, per dagli l’ultimo saluto. Ma soprattutto si aspetta di conoscere cosa gli è successo.

