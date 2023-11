Ucria, in carcere marito violento - Tempostretto

Il 55enne è stato condannato a 3 per maltrattamenti in famiglia. Arrestato dai Carabinieri

BROLO – I carabinieri di Brolo e di Ucria hanno bussato alla porta di casa di un 55enne per “presentargli il conto” che ha con la legge. L’uomo infatti è stato condannato a 3 anni di carcere per maltrattamenti in famiglia ed è stato condotto in cella, dove sconterà la sua pena.

Da oggi è recluso nel penitenziario di Barcellona. A firmare l’ordine di esecuzione è stato l’ufficio addetto della Procura di Patti, guidata dal procuratore capo Angelo Cavallo, e arriva dopo la sentenza definitiva per il marito, denunciato dalla moglie nel 2020. Prima erano stati almeno 3 anni di calvario per lei, vittima del coniuge sempre più violento nei suoi confronti.