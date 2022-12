Un anno con Tempostretto, le 10 notizie più lette nel 2022 - Tempostretto

Dalla cronaca agli approfondimenti: ecco gli articoli più letti nel 2022 sul nostro sito

Un anno con Tempostretto. Un anno di notizie, foto e video condivisi con i nostri lettori. Ma quali sono stati i contenuti più visualizzati? Scorrendo la “top ten” del 2022 non mancano le sorprese. C’è, come era lecito attendersi, la cronaca (nera e giudiziaria), ci sono le notizie “leggere”, ma non mancano temi sociali, di riflessione e di approfondimento. Eccoli dalla decima alla prima posizione.

La classifica annuale dei migliori bar d’Italia secondo il Gambero Rosso. Solo tre in Sicilia hanno ottenuto il massimo punteggio, tre Chicchi e tre Tazze. Nessuno di questi è in provincia di Messina, dove spicca però il risultato ottenuto da Tenuta Anasita, il caseificio-caffetteria di San Filippo del Mela che ha ricevuto tre Tazzine e due Chicchi.

Al nono posto degli articoli più letti l’ennesimo incidente mortale, avvenuto il 31 ottobre scorso. A Galati, sulla Statale 114, un motociclista di 55 anni è deceduto in seguito all’impatto con un’auto.

Nella “top ten” dei più letti anche l’incendio di un mezzo pesante nella Galleria Telegrafo, sulla A20, che ha messo in ginocchio, proprio alla vigilia di Natale, le comunicazioni viaria tra Messina e la zona Tirrenica. Un incidente di cui ancora oggi si pagano le conseguenze.

La cronaca anche al settimo posto dei più letti del 2022 su Tempostretto. L’articolo è relativo ai nomi degli imputati finiti nel mirino della magistratura nell’ambito operazione Blanco. Il processo abbreviato per 14 dei 16 imputati è stato fissato per il 6 febbraio 2023. Si tratta dell’inchiesta antidroga dei Carabinieri sul traffico tra la ‘ndrangheta dei Nirta del reggino e gli spacciatori messinesi, in particolare i tortoriciani dei Nebrodi.

Al sesto posto la storia di Rocco Finocchiaro, quella di un imprenditore messinese di successo che sin da bambino ha guardato alle imbarcazioni di lusso con ammirazione. Dalle banchine di fronte alla Falce e alla Madonnina le ha osservate, lasciando crescere in sé l’aspirazione di operare in quel mondo. Ce l’ha fatta, girando il pianeta, per poi decidere di tornare a Messina.

Al quinto posto un tema molto sentito dai messinesi, quello dei collegamenti. In questo approfondimento spieghiamo perché per la città dello Stretto l’aeroporto di riferimento non sarà mai Reggio Calabria ma Catania. Perché è vero che le distanze sono simili, ma Reggio ha due destinazioni fisse, Catania, invece, un centinaio.

Ad un passo dal podio degli articoli più letti su Tempostretto, l’exploit della studentessa di S. Teresa di Riva Paola Coco che si è piazzata al nono posto in tutta Italia, su 57mila partecipanti, ai test per l’accesso alla facoltà di Medicina.

Sul terzo gradino del podio un fenomeno in piena ascesa anche a Messina, e che abbiamo analizzato con l’aiuto della dottoressa Emanuela Zanghì, psicologa dell’Associazione Hikikomori-Italia. La parola “Hikikomori” significa “stare in disparte” e la si usa sempre più spesso per definire quei ragazzi che si trovano in una condizione di disagio e malessere tale da scegliere volontariamente di ritirarsi nelle proprie camere da letto, auto-segregandosi pur di non vivere alcuna forma di socialità.

Al secondo posto le foto della pesca record sulla “Filuga Scilla” di Antonio Mancuso, che ha catturato, nelle acque dello Stretto, di un esemplare di pescespada di 245 chilogrammi.

In un anno di gravissima crisi economica e sociale, che sta costringendo tutto il Pianeta a rivedere l’approccio ai consumi, l’articolo più letto su Tempostretto è scaturito dall’appello di una nostra lettrice che ci ha raccontato la sua esperienza con gli sprechi alimentari: “Non sprechiamo mentre c’è chi muore di fame”. Un invito che abbiamo subito sottoscritto e rilanciato, raggiungendo un numero elevatissimo di lettori. Il più alto dell’intero 2022.