Un esercito di volontari al servizio del territorio e dei più fragili: il Natale della Croce rossa INTERVISTE - Tempostretto

Brindisi con il Comitato di Roccalumera e Taormina presieduto da Filippo Isaja. Quei mille servizi l'anno e quelle 22 benemerenze concesse da Mattarella per il lavoro svolto durante la pandemia

di Carmelo Caspanello

IL RACCONTO Il presidente Isaja: “All’inizio eravamo in 42, mai avremmo pensato di arrivare ai 139 odierni. E mai avremmo pensato di fornire 1000 servizi all’anno…” Il sindaco: “Orgoglioso di loro”

“Mettere il proprio tempo e le proprie energie al servizio degli altri, senza alcuna costrizione e senza desiderare nulla in cambio”. E’ il concetto che guida i 139 volontari del Comitato Roccalumera e Taormina della Croce rossa italiana. Vivono la loro quotidianità don dedizione e rispetto della dignità di ogni essere umano attraverso una serie di attività a favore dei nuclei vulnerabili ed a supporto delle istituzioni. Dall’aiuto per l’acquisto di un farmaco alle persone che vivono da sole e sono impossibilitate a farlo al supporto concreto di Protezione civile in caso di calamità e non solo, alle istituzioni. Un esercito, armato di tanto entusiasmo e voglia di fare, diventato “maggiorenne” lo scorso anno. Il 2024, invece, sarà l’anno del ventennale.

Vent’anni di sacrifici e soddisfazioni

Due decenni che hanno segnato la crescita, sia professionale quanto numerica, del Comitato. Al punto che l’attuale sede, adiacente il campo sportivo comunale di Roccalumera è ormai stretta. Il sindaco e deputato regionale Giuseppe Lombardo ha preso l’impegno di attivarsi affinché la Croce rossa trova una nuova cosa più confortevole. Quell’esercito di 139 volontari si è ritrovato nei locali dell’Antica filanda roccalumerese. Le Unità territoriali sono complessivamente quattro, oltre Roccalumera vi sono Taormina, S. Teresa di Riva e Francavilla di Sicilia. L’anima del “gruppo”, sin dal suo concepimento, è Filippo Isaja, medico di professione e presidente del Comitato. Con lui abbiamo tracciato un bilancio di quanto la Croce rossa italiana abbia fatto nel comprensorio jonico.

Le 22 benemerenze concesse dal Presidente della Repubblica

“All’inizio – ci dice con la voce rotta dell’emozione – eravamo in 42, mai avremmo pensato di arrivare ai 139 odierni. E mai avremmo pensato di poter fornire 1000 servizi all’anno…”. Un percorso costellato di ostacoli e gioie ma soprattutto da risultati importanti. Basti pensare alle 22 benemerenze concesse dal presidente della Repubblica al Comitato di Roccalumera per il lavoro svolto durante la pandemia. “Lì iniziò un nuovo cammino – spiega il presidente Isaja – che ci ha portato a seguire costantemente circa 150 famiglie fragili del territorio”. All’Antica filanda sono state proiettate le immagini che hanno scandito il percorso della Croce rossa di Roccalumera. La serata (ha fatto gli onori di casa il sindaco, Giuseppe Lombardo), si è conclusa con brindisi augurale. Insieme a volontari giunti dai centri vicini ed anche dall’area tirrenica e nebroidea. Tra loro il presidente Cri del Comitato di Messina Antonio Chimicata e una rappresentanza della Misericordia di Letojanni.