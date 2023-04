Un rider aggredito per l'ordine annullato a una collega - Tempostretto

La Filt Cgil si definisce "molto preoccupata" per le "condizioni di lavoro" dei rider. Il ragazzo è stato prima minacciato e poi più volte strattonato

MESSINA – Un rider aggredito per un ordine annullato a causa di errori e che avrebbe dovuto consegnare un’altra collega. Questo è quanto è accaduto domenica sera nel centro cittadino, denunciato oggi dalla Filt Cgil, che racconta la vicenda. A causa dell’errore, la procedura di consegna è stata annullata e il cliente avrebbe dovuto chiedere il rimborso tramite l’app di riferimento. Ma così non è stato, perché quest’ultimo, in cerca del proprio rider, si sarebbe invece avvicinato verso la vittima, in attesa di una consegna insieme a un’altra collega. La situazione è presto degenerata, con minacce e spintoni. Il giovane è stato trasportato poi al pronto soccorso dell’ospedale Piemonte.

Filt Cgil: “Preoccupati”

“Come organizzazione sindacale esprimiamo la massima solidarietà ai riders coinvolti – dichiarano il segretario generale della Filt-Cgil Messina Carmelo Garufi, Gianmarco Sposito e Ivan Calì – certi che le procedure di consegna siano state rispettate pienamente da parte dei lavoratori. Esprimiamo estrema preoccupazione per le condizioni di lavoro che i riders di Messina devono subire, e chiediamo pertanto massima attenzione da parte delle forze dell’ordine, specialmente intorno alle aree coinvolte da maggiori flussi di consegna e durante gli orari serali”. Solidarietà ai lavoratori viene espressa dal segretario generale della Cgil Messina Pietro Patti che evidenzia “come sia importante mettere in primo piano la giusta percezione del lavoro svolto dai lavoratori e dalle lavoratrici di questo settore”.

“Ricordiamo, inoltre – proseguono gli esponenti della Filt – come Just Eat sia particolarmente sensibile ai temi relativi alla sicurezza dei rider e, infatti, risulta in discussione con le parti sociali una mappatura delle zone sensibili ad aggressioni e furti, volta ad indicare ai rider norme e comportamenti da tenere. Infine, ci rivolgiamo a tutta la cittadinanza chiedendo solidarietà per il lavoratore e maggiore comprensione e rispetto per questo comparto. Esistono delle procedure di consegna chiaramente definite che garantiscono il sereno svolgimento e la dignità di questo lavoro, in nessun modo è lecito fare pressione sui Rider affinché queste vengano riadattate sui propri bisogni. Queste lavoratrici e questi lavoratori sono già sufficientemente esposti a pericoli lungo la strada, a questi non si possono aggiungere ritorsioni dettate da un’insoddisfazione del momento. Certi di massima collaborazione da parte delle istituzioni locali e della cittadinanza, saremo a fianco dei lavoratori qualora volessero sporgere denuncia. Sarà necessario collaborare affinché episodi di tale gravità non si ripetano nuovamente”.