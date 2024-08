Un successo per “Milazzo Art”. Si pensa già alle prossime edizioni

Ottimi risultati per la seconda edizione di “Milazzo Art” che ha portato nel centro cittadini musica, artisti e artigiani dal territorio

MILAZZO – Un successo la seconda edizione di “Milazzo Art”. L’appuntamento, che si è svolto presso il centro cittadino, ha riunito ballerini e artisti da tutto il territorio oltre ad artigiani che hanno avuto modo di esporre le proprie creazioni.

Adesso si punta a rendere l’appuntamento una tradizione nel panorama degli eventi milazzesi, come dichiarato dalla stessa esperta ai grandi eventi del Comune, Lucia Scolaro: «Milazzo Art -ha spiegato- anche in questa seconda edizione, non voleva essere e non è stata solo una celebrazione delle arti, ma un esempio di come la collaborazione tra artisti, istituzioni e comunità possa portare a risultati straordinari. Siamo orgogliosi di ciò che siamo riusciti a creare insieme e non vediamo l’ora di continuare su questa strada per le future edizioni, migliorando e ampliando sempre di più questo progetto».