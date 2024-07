Un Tavolo sulla crisi idrica targato Pd, “Basile è inadeguato”

Il Partito democratico: "Ritardi e mancanza di trasparenza da parte dell'amministrazione. Affrontiamo noi l'emergenza acqua"

MESSINA – Il Pd ancora all’attacco del sindaco Federico Basile sulla crisi idrica. E lancia un Tavolo tecnico permanente sull’emergenza acqua. Scrive il coordinamento provinciale del Partito democratico: “Di fronte a una situazione drammatica, alle centinaia di proteste e segnalazioni di disservizi per mancata erogazione idrica e in risposta agli interventi che da più parti politiche si stanno scagliando contro l’inadeguatezza dell’amministrazione comunale, Sindaco, assessori e vertici di Sud Chiama Nord hanno scelto di buttarla in caciara. A nessuna osservazione si intende rispondere nel merito offrendo dati e riscontri certi. Nessuna risposta su orari e ambiti di erogazione, su autobotti e criteri di supporto alle criticità, sulla vicenda del bypass di Taormina… Si preferisce screditare e denigrare l’interlocutore, attivare difese di ufficio del sindaco o di questo o quell’assessore”.



E ancora: “Alle cittadine e ai cittadini, però, non interessa nulla di queste schermaglie, alle famiglie messinesi interesserebbe sapere se e quando si troveranno rimedi e correttivi a una situazione che non può che peggiorare, visto che ci avviciniamo ai mesi più torridi. Dal susseguirsi delle notizie di stampa appare del tutto evidente che parlare di “emergenza” è più che inappropriato, se è vero che da gennaio le indicazioni degli esperti e di Siciliacque indicavano come imminente la crisi. Quindi non essersi preparati è semplicemente da irresponsabili e per questo riteniamo fondamentale che chi non ha saputo né programmare né gestire non possa stare più al proprio posto, sottovalutando il problema, non ricercando né le nuove fonti né le perdite della rete di distribuzione”.

“Un tavolo permanente sulla crisi idrica a Messina”



Comtinua il coordinamento provinciale: “Non ci interessa, però, farci travolgere nella polemica proprio perché siamo di fronte ad una condizione oltremodo precaria e preoccupante. Il Partito democratico per tali motivi insedierà un Tavolo permanente sulla crisi idrica, coinvolgendo il coordinamento provinciale, la deputazione regionale e nazionale, i rappresentanti del partito in Consiglio comunale e delle Circoscrizioni, insieme a esperti e a figure competenti”.

“L’amministrazione Basile-De Luca nasconde alla popolazione la vera portata della crisi idrica”

Conclude il Pd: “Intendiamo offrire alla comunità messinese proposte praticabili, che possano lenire al

situazione esistente e, soprattutto, immaginarne una gestione a medio termine, stante che tutto

indica che la crisi idrica continuerà. Ci fa piacere che il sindaco Basile, anche in questo caso tardivamente, abbia inteso alla prefetta, Cosima Di Stani, individuando nella collaborazione interistituzionale un

elemento fondamentale per la gestione di una fase critica. È del tutto evidente che, però, le responsabilità di governo del territorio rimangano in capo all’amministrazione comunale e al movimento di Cateno De Luca. Il Partito democratico ribadisce la propria disponibilità a collaborare ma a partire da una grande operazione trasparenza e verità, ben lontana dalla strategia comunicativa dell’amministrazione Basile – De Luca che preferisce mistificare la realtà, mirando a nascondere alla popolazione la vera portata della crisi idrica”.

