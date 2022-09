Una poltrona per otto, la corsa all'Ars dei più votati nel Messinese VOTI PARZIALI - Tempostretto

Lo scrutinio in corso. Chi raggiungerà De Luca e Amata all'Assemblea regionale?

Chi andrà a Palazzo Reale tra i candidati del territorio provinciale messinese? La partita delle regionali si è conclusa e lo scrutinio è in corso, 518 sezioni scrutinate su 776 sezioni. Sono otto i nuovi deputati regionali più Cateno De Luca, arrivato secondo come candidato presidente e quindi di diritto all’Assemblea regionale, ed Elvira Amata (Fratelli d’Italia), nel listino di Schifani neo presidente.

Dovrebbe ottenere due seggi per l’Ars “Sud chiama Nord”: in corsa il sindaco di Santa Lucia del Mela, Matteo Sciotto, con poco più di seimila voti in questo momento; l’ex sindaco di Lipari Marco Giorgianni, attualmente 1.958 voti; il presidente di Sicilia Vera Pippo Lombardo, per ora 1.783.

Sul fronte del centrodestra, per Forza Italia, al neo deputato nazionale Tommaso Calderone, 9.993 voti, in seguito alla rinuncia, subentrerà la coordinatrice provinciale Bernardette Grasso, 6.325 voti.

I possibili deputati all’Ars

Ripetiamo: sono dati parziali, 518 sezioni su 776. Per Fratelli d’Italia Pino Galluzzo entra all’Ars, 8.029 voti, e per Popolari e Autonomisti Luigi Genovese, 5.661. Per la Lega Prima l’Italia, invece, torna all’Assemblea Pippo Laccoto, attualmente con 4.664 voti.

Sul fronte del Partito democratico chi otterrà il seggjo? Il giovane Calogero Leanza, 3.023 voti, o il segretario provinciale Nino Bartolotta, 2.649, o l’ex segretario Cgil Giovanni Mastroeni, 2003, in caso di eventuali sorpassi in corso d’opera? Per il Movimento Cinquestelle il seggio è conteso da Vera Giorgianni, 698, Giovanni Utano, 671 voti, il deputato uscente Antonio De Luca, 635, e l’ex parlamentare nazionale Antonella Papiro, 523 voti, in caso di ribaltamento finale.

Risultati degli scrutini di 518 sezioni su 776 sezioni

Fonte Regione siciliana (Mancano i dati comunali)

LISTA N. 1 SICILIA VERA

Ordine Cognome Nome Luogo, Data di Nascita Preferenze

1 LO GIUDICE DANILO MESSINA, 13-11-1986 6.053

2 ALIBERTI EUGENIO BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) 31-12-1974 2.682

3 BRUNO DANIELA

Detta/o CONSOLO MESSINA, 03-08-1963 792

4 GIANNETTO SERENA MESSINA 16-04-1988 581

5 GIUFFRE’ STEFANIA MESSINA, 04-08-1985 400

6 RESTUCCIA ANTONIO MESSINA 25-02-1949 358

7 RICCIARDI FILIPPO CARACAS (VENEZUELA), 05-05-1962 1.865

8 VICARI MARCO SANT’AGATA DI MILITELLO (ME) 26-04-1974 1.223

TOTALE

13954

LISTA N. 2 IMPRESA SICILIA

Ordine Cognome Nome Luogo, Data di Nascita Preferenze

1 CRISAFULLI UGO SERGIO

Detta/o SERGIO GRANITI (ME), 26-02-1958 179

2 CONTI FRANCESCO

Detta/o CICCIO MESSINA 02-10-1972 10

3 IRRERA CRISTIANA MESSINA, 11-10-1968 67

4 LO BIANCO ANNA PALERMO 25-04-1978 47

5 MICALIZZI RITA PANCRAZIA TAORMINA (ME), 09-07-1962 419

6 MORDACI ROCCO AUGUSTO CARAFFA DEL BIANCO (RC) 06-01-1960 313

7 RIFICI SARA MESSINA, 16-03-1973 323

8 STRACUZZI ANTONIO

Detta/o TONINO MESSINA 09-10-1965 37

TOTALE

1395

LISTA N. 3 BASTA MAFIE

Ordine Cognome Nome Luogo, Data di Nascita Preferenze

1 ANDO’ OSCAR MESSINA, 01-11-1984 9

2 ARENA MARISA MESSINA 15-10-1978 2

3 CALORE GRAZIA MESSINA, 16-09-1962 2

4 COSENZA SALVATORE MESSINA 07-10-1966 27

5 FAMA’ FABIO MESSINA, 16-05-1977 9

6 IMPOLLONIA TERESA MESSINA 07-12-1974 5

7 TRIPODI CRISTIANO MESSINA, 16-09-1984 13

8 ZODDA ROBERTO MESSINA 08-09-1953 44

TOTALE

111

LISTA N. 4 GIOVANI SICILIANI

Ordine Cognome Nome Luogo, Data di Nascita Preferenze

1 CAPPELLO GIULIA MESSINA, 31-05-1997 13

2 CARDIA ALESSANDRA MESSINA 07-12-1994 0

3 DI MENTO GIUSEPPE MESSINA, 23-04-1993 37

4 LA MACCHIA TOMMASO MESSINA 19-02-1990 423

5 MORMINO FABIANA MESSINA, 17-11-1999 105

6 NATOLI SIMONE PATTI (ME) 06-10-1979 823

7 RAVIDA’ DOMENICO MESSINA, 12-05-2001 481

8 ROMEO FRANCESCO

Detta/o CICCIO MESSINA 30-11-1995 43

TOTALE

1925

LISTA N. 5 MOVIMENTO 5 STELLE 2050

Ordine Cognome Nome Luogo, Data di Nascita Preferenze

1 DE LUCA ANTONINO

Detta/o ANTONIO MESSINA, 23-12-1979 635

2 PAPIRO ANTONELLA SANT’AGATA DI MILITELLO (ME) 15-09-1978 523

3 CANNISTRA’ CRISTINA MESSINA, 06-12-1973 21

4 GIORGIANNI VERA MILAZZO (ME) 14-08-1972 698

5 LEANZA CALOGERO BRONTE (CT), 19-01-1998 474

6 VALVIERI LETTERIO

Detta/o LILLO MESSINA 08-08-1979 3

7 UTANO GIOVANNI MILAZZO (ME), 27-07-1962 671

8 ZINGONE RICCARDO MISTRETTA (ME) 08-09-1965 511

TOTALE

3536

LISTA N. 6 TERRA D’AMURI

Ordine Cognome Nome Luogo, Data di Nascita Preferenze

1 ANTONUCCIO IRENE SPADAFORA (ME), 27-09-1957 47

2 BRIGANDI’ ALESSANDRO

Detta/o BRIGA MESSINA 22-06-1977 21

3 CARROLO ELISABETTA MESSINA, 23-08-1975 37

4 DI NATALE ANTONINO

Detta/o NINO FURNARI (ME) 14-12-1962 88

5 IOPPOLO SALVATORE PATTI (ME), 01-07-1981 719

6 LAIMO FRANCO MARIA MESSINA 06-01-1982 25

7 MANISCALCO MARTA MESSINA, 24-09-1966 90

8 PUCCIO SALVATORE LETOJANNI (ME) 06-07-1969 281

TOTALE

1308

LISTA N. 7 FORZA ITALIA

Ordine Cognome Nome Luogo, Data di Nascita Preferenze

1 CALDERONE TOMMASO ANTONINO BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME), 30-01-1963 9.993

2 CILENTO BRUNO MESSINA 11-03-1973 317

3 CORVAJA GIUSEPPE MESSINA, 03-11-1956 310

4 DI CIUCCIO DANIELA MESSINA 22-02-1974 121

5 GRASSO BERNADETTE FELICE CAPRI LEONE (ME), 09-08-1959 6.325

6 PICCIOLO GIUSEPPE

Detta/o BEPPE O PEPPE MESSINA 24-07-1965 3.368

7 SINDONI DONATELLA MESSINA, 16-12-1959 16

8 VILLARI GIOVANNI MESSINA 22-05-1974 89

TOTALE

20539

LISTA N. 8 LAVORO IN SICILIA

Ordine Cognome Nome Luogo, Data di Nascita Preferenze

1 BARBARO FORTUNATO MILAZZO (ME), 09-03-1971 109

2 CAMPANELLA NICOLETTA MESSINA 08-01-1990 35

3 DI BUONO LIBORIO ANTONELLO MICHELE

Detta/o ANTONELLO CALTANISSETTA, 29-01-1966 12

4 FIOCCO GIUSEPPE

Detta/o PIPPO SAPONARA (ME) 03-05-1954 319

5 FORMICA STEFANIA MESSINA, 08-11-1961 0

6 GUIDO MARIO GRAZIA MONFORTE SAN GIORGIO (ME) 02-04-1976 198

7 MELLINI ARMANDO BOLOGNA, 11-03-1959 80

8 STURIALE DOROTEA MESSINA 03-08-1966 22

TOTALE

775

LISTA N. 9 DC DEMOCRAZIA CRISTIANA

Ordine Cognome Nome Luogo, Data di Nascita Preferenze

1 BARBERA GABRIELLA MESSINA, 02-12-1980 29

2 MERLINO SALVATORE MESSINA 11-12-1960 571

3 PRESTIGIACOMO MARIATERESA

Detta/o MARIELLA MESSINA, 06-05-1954 18

4 PRINCIOTTA CARIDDI GIOVANNI

Detta/o PRINCIOTTA MESSINA 20-08-1970 683

5 RAINERI MANGIALINO FEDERICO

Detta/o RANIERI-RAINERI-RANERI PATTI (ME), 10-05-1991 3.150

6 RUSSO GIUSEPPE PIERPAOLO

Detta/o PEPPE BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) 29-06-1991 671

7 TOTARO SALVATORE

Detta/o TODARO MESSINA, 05-02-1959 134

TOTALE

5256

LISTA N. 10 CENTO PASSI PER LA SICILIA

Ordine Cognome Nome Luogo, Data di Nascita Preferenze

1 FAVA GIOVANNI GIUSEPPE CLAUDIO CATANIA, 15-04-1957 397

2 ORIOLES RICCARDO MESSINA 22-12-1949 97

3 CANNISTRA’ GIUSEPPE

Detta/o PINETA MESSINA, 04-05-1983 363

4 FOSCOLO NUNZIATA

Detta/o NELLA NIZZA DI SICILIA (ME) 07-07-1962 169

5 GUSSIO AGATA

Detta/o KATIA MESSINA, 16-07-1968 16

6 MAMI’ ANTONIO DARIO BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) 24-05-1975 1.714

7 SIRACUSANO DOMENICO MESSINA, 27-11-1974 590

8 ZAGONE MARIA TERESA MESSINA 08-03-1965 38

TOTALE

3384

LISTA N. 11 AZIONE – ITALIA VIVA – CALENDA

Ordine Cognome Nome Luogo, Data di Nascita Preferenze

1 ARMAO GAETANO PALERMO, 14-01-1962 86

2 FALDUTO NOVELIA MESSINA 26-07-1967 13

3 GRASSO LETTERIO MESSINA, 26-12-1954 99

4 GIORDANO ANTONINO MESSINA 18-03-1948 25

5 BOTTO AURELIA PALERMO, 23-12-1975 2

6 MICELI MASSIMILIANO MESSINA 03-05-1973 25

7 FERRARIO MARIO MESSINA, 15-10-1956 6

TOTALE

256

LISTA N. 12 ORGOGLIO SICULO CON CATENO

Ordine Cognome Nome Luogo, Data di Nascita Preferenze

1 BRIGUGLIO MARIO MESSINA, 03-03-1967 1.388

2 BUONOCUORE CONCETTA

Detta/o CETTINA BONOCORE BUONOCORE BONOCUORE MESSINA 25-03-1961 217

3 CANTELLO IVANO MESSINA, 17-06-1973 214

4 DI CIUCCIO ROSARIA RITA

Detta/o SPINELLA MESSINA 05-05-1972 164

5 FAZIO FRANCESCO MESSINA, 16-12-1958 276

6 LA SPADA SERENA SANT’AGATA DI MILITELLO (ME) 05-11-1984 825

7 PULIZZI VINCENZO

Detta/o ENZO FRANCAVILLA DI SICILIA (ME), 18-06-1972 947

8 ZIRILLI DANIELA MESSINA 18-01-1977 731

TOTALE

4762

LISTA N. 13 PRIMA L’ITALIA – SALVINI PREMIER

Ordine Cognome Nome Luogo, Data di Nascita Preferenze

1 ALOISI MARIA MESSINA, 08-12-1977 11

2 BARTOLOMEO ANTONELLA MESSINA 17-06-1973 238

3 BUZZANCA GIUSEPPE

Detta/o PEPPINO BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME), 02-01-1954 1.427

4 CATALFAMO ANTONIO MILAZZO (ME) 01-09-1980 3.253

5 LACCOTO GIUSEPPE

Detta/o PIPPO BROLO (ME), 28-04-1949 4.464

6 PANTO’ GIOVANNA NEW YORK (STATI UNITI) 19-04-1967 81

7 PARATORE DAVIDE MESSINA, 06-10-1971 1.446

8 SALAMONE MARILENA MESSINA 22-01-1970 0

TOTALE

10920

LISTA N. 14 FRATELLI D’ITALIA

Ordine Cognome Nome Luogo, Data di Nascita Preferenze

1 AMATA ELVIRA MESSINA, 02-10-1969 4.659

2 GALLUZZO GIUSEPPE

Detta/o PINO BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) 01-01-1972 8.029

3 MICELI LUIGI PALERMO, 06-08-1974 1.133

4 NANI’ GAETANO MESSINA 03-10-1974 1.032

5 CIRAOLO VINCENZO MESSINA, 06-04-1964 354

6 CROCE FERDINANDO MESSINA 14-09-1982 1.720

7 GIACOBBE GIOVANNA FIUMEDINISI (ME), 12-03-1967 14

8 PINO TERESA TRIPI (ME) 18-11-1957 376

TOTALE

17317

LISTA N. 15 PARTITO DEMOCRATICO

Ordine Cognome Nome Luogo, Data di Nascita Preferenze

1 BARTOLOTTA ANTONINO

Detta/o NINO TAORMINA (ME), 13-01-1970 2.649

2 CAPRIA FRANCESCO MESSINA 27-05-1983 82

3 CHINNICI VALENTINA PALERMO, 26-07-1975 341

4 LEANZA CALOGERO MESSINA 27-12-1994 3.023

5 MANCUSO PALMIRA MESSINA, 10-12-1975 66

6 MASTROENI GIOVANNI

Detta/o MASTROIENI O MASTROJENI ROCCALUMERA (ME) 06-08-1960 2.003

7 PULEJO LAURA MESSINA, 21-06-1951 30

8 VITARELLI GIUSEPPE REGGIO CALABRIA 21-06-1962 21

TOTALE

8215

LISTA N. 16 DE LUCA SINDACO DI SICILIA – SUD CHIAMA NORD

Ordine Cognome Nome Luogo, Data di Nascita Preferenze

1 DE LUCA CATENO FIUMEDINISI (ME), 18-03-1972 7.283

2 COSTANTINO VALENTINA BRONTE (CT) 18-10-1987 722

3 CROCE’ CONCETTA

Detta/o LAURA MESSINA, 29-08-1959 331

4 D’ANGELO NICOLETTA MESSINA 22-09-1964 535

5 DE LEO ALESSANDRO MESSINA, 20-03-1983 1.092

6 GIORGIANNI MARCO MILAZZO (ME) 05-10-1967 1.958

7 LOMBARDO GIUSEPPE

Detta/o PIPPO ROCCALUMERA (ME), 27-10-1970 1.783

8 SCIOTTO MATTEO MILAZZO (ME) 07-05-1968 6.007

TOTALE

19711

LISTA N. 17 POPOLARI E AUTONOMISTI

Ordine Cognome Nome Luogo, Data di Nascita Preferenze

1 GENOVESE LUIGI MESSINA, 02-02-1996 5.661

2 GRECO MARCELLO MESSINA 16-01-1958 571

3 CARNEVALE EMANUELE PALERMO, 13-09-1963 482

4 D’ANGELO NUNZIATA

Detta/o DANGELO TINA CATANIA 02-03-1974 21

5 DI SALVO BARBARA MESSINA, 20-05-1982 289

6 FRONTINO LUCA MONCALIERI (TO) 19-03-1974 699

7 MANGANO PAOLO MESSINA, 05-01-1996 528

8 MAZZEO ROSA ANGELA

Detta/o ROSANGELA BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) 20-11-1976 482

TOTALE

8733

LISTA N. 18 AUTONOMIA SICILIANA

Ordine Cognome Nome Luogo, Data di Nascita Preferenze

1 CATALFAMO CRISTINA BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME), 11-12-1971 440

2 DE VINCENZO GIOVANNA

Detta/o IVANA MESSINA 02-09-1972 15

3 PENNISI ANTONIO TAORMINA (ME), 05-10-1973 42

4 OTERI SIMONA MESSINA 03-02-1975 4

5 RUZZO DANIELE MESSINA, 23-09-1978 2

6 SCOPELLITI GIOVANNI MESSINA 25-04-1983 40

7 TARANTO BARTOLOMEO

Detta/o CAVALLINO LIPARI (ME), 06-02-1963 40

8 TRACLO’ OLEG MESSINA 15-01-1983 187

TOTALE

770

