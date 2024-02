“Una scatola di sorprese”. La riabilitazione dei bambini in un docufilm al cinema Apollo

Le storie di autistici e cerebrolesi, proiezione con ingresso gratuito

Il Comitato Montinari Sicilia Onlus, presieduto da Carmela Manganaro, organizza martedì 27 febbraio 2024 alle ore 10 la proiezione in lingua spagnola, con sottotitoli in italiano, del docufilm sull’autismo “Una scatola di sorprese”, presso la sala del cinema Apollo a Messina. L’ingresso è gratuito.

Il docufilm, girato al centro Adeceni (Istituto Ong per lo sviluppo del cervello del bambino) a San Lucas, in Guatemala, narra storie di bambini autistici e cerebrolesi e documenta il duro lavoro di riabilitazione per il conseguimento di una vita migliore.

L’incontro è rivolto in particolare a neuropsichiatri infantili, psichiatri, psicologi, docenti di sostegno, educatori e alle famiglie di ragazzi con problemi di autismo e cerebrolesioni. Saranno presenti la regista Gabriele Hochleitner e la dottoressa Marlen Marckwordt, psicologa e direttrice del Centro Adeceni.

Alla fine della proiezione seguirà un dibattito sull’argomento.