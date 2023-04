Una scuola dell'Infanzia all'avanguardia per le frazioni. Viaggio nel "nuovo" plesso di Furci. VIDEO - Tempostretto

L’intervento è stato possibile grazie al finanziamento da 1 milione 460mila 109 euro ottenuto alla fine del 2017 dal Ministero dell’Istruzione

FURCI SICULO – Aule ampie e luminose, spazi adeguati per le attività didattiche e la mensa. La “nuova scuola” dell’Infanzia della frazione Grotte ha già preso forma e aspetta solo di essere ultimata per essere nuovamente fruita dall’utenza (non solo di Furci ma proveniente da tutto il comprensorio) in seguito agli interventi di ristrutturazione e ampliamento ( con soprelevazione). I lavori sono stati avviati alla fine del mese di luglio del 2021 dall’ associazione temporanea di imprese “Aveni Srl-News Tecno Plus Srl” di Barcellona Pozzo di Gotto. Per il sindaco Matteo Francilia si tratta “di una tra le opere più importanti realizzate nel corso dei cinque anni (meno due per il covid, sottolinea sorridendo, ndr) del mio primo mandato, insieme alla riqualificazione del Palazzetto, della Villa comunale e al completamento della strada che collega il centro abitato alle frazioni Grotte e Calcare costeggiando il torrente Savoca”. Opere citate nella relazione di fine mandato da Francilia, che si sofferma in particolare sulla scuola, a suo avviso “fondamentale per la crescita e il futuro della borgata collinare”. L’intervento è stato possibile grazie al finanziamento da 1 milione 460mila 109 euro ottenuto alla fine del 2017 dal Ministero dell’Istruzione, in seguito ad una richiesta presentata nel 2016 dall’Amministrazione comunale allora guidata dal sindaco Sebastiano Foti, che tentò inizialmente di ottenere i fondi dell’assessorato regionale all’Istruzione e riuscì poi ad accedere alle risorse ministeriali. Il progetto esecutivo per la scuola di Grotte è stato redatto nel 2014 dall’architetto Claudio Crisafulli, dirigente dell’Ufficio tecnico comunale, e ammontava a 999mila 437 euro per lavori e 460mila 671 euro per somme a disposizione.