UniMe Games 2026, la quinta edizione vinta dal dipartimento di Patologia Umana

L’associazione giovanile Crescendo, in collaborazione con l’Ateneo messinese, fa centro ancora una volta con più di 1000 partecipanti

MESSINA – Per tre giorni la cittadella sportiva universitaria di Messina, ha ospitato gli UniMe Games, giunti alla quinta edizione. Promossa dall’associazione Crescendo in sinergia con l’Università degli Studi di Messina, grazie alla referente prof.ssa Graziella Scandurra, la manifestazione ha visto più di un migliaio di partecipanti tra studenti universitari, docenti e componenti del comparto amministrativo dell’ateneo con l’adesione di ben 12 dipartimenti.

Tutti insieme, indistintamente hanno dato vita a competizioni di sport quali, calcio, basket, pallavolo, tennis, tennistavolo, nuoto, nuoto 100 metri, nuoto staffetta 4×100, salto in alto, salto in lungo, lancio del peso e poi ancora attività collaterali come giochi da tavolo (burraco, scacchi, biliardino…), la staffetta UniMeRun aperta a tutta la città, lo “Swap Party”, il “Try this ability” per promuovere l’inclusione, momenti musicali, attività di Pilates e prove di Hyrox e tanto divertimento.

Una “tre giorni” che ha visto protagonisti lo sport, il divertimento e soprattutto la condivisione tra giovani e adulti, italiani e stranieri, sportivi e non, tutti insieme uniti dalla voglia di divertirsi in maniera sana. Tantissime le associazioni che hanno preso parte all’evento aumentando il valore di quest’ultimo Avis, gli atleti hanno potuto effettuare una pre-donazione e sensibilizzazione alla donazione del sangue, Admo (Associazione Donatori Midollo Osseo) e OndeBlu, con l’obiettivo di avvicinare i giovani a importanti tematiche sociali e promuovere la partecipazione e l’impegno nella comunità e Elerent che ha permesso a tutti i partecipanti di usufruire di bici elettriche per meglio spostarsi all’interno della cittadella sportiva.

La manifestazione si è conclusa domenica 4 ottobre con la cerimonia di chiusura all’anfiteatro della Cittadella, con la premiazione che ha visto il dipartimento di Patologia umana aggiudicarsi il primo posto assoluto, seguito da quello di Ingegneria, a chiudere il podio il dipartimento di Biomorf. L’associazione Crescendo, dunque fa centro anche questa volta, dimostrando di essere una realtà giovanile forte, motivata da sani valori e con l’obiettivo di rendere la nostra città più vicina ai giovani che qui vogliono restare e costruire un futuro dignitoso nel segno dei sani principi.

UniMe Games non è solo un evento, è un’occasione per promuovere valori come la socialità, il rispetto reciproco e lo sport, e l’associazione “Crescendo” ha con successo raggiunto questo scopo. Anche la rettrice Giovanna Spatari, nel suo discorso in occasione della cerimonia di inaugurazione ha proprio ribadito i valori che porta avanti l’associazione “Crescendo” attraverso iniziative come questa che rispecchiano i principi fondanti dell’ateneo messinese.