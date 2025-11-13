 UniMe, si presenta il libro di Musi su Masaniello e la repubblica del 1647-78

giovedì 13 Novembre 2025 - 23:55

Incontro oggi alla Mondadori di Messina. Storici a confronto

MESSINA – Oggi, alle ore 17.00, presso la libreria Mondadori- Ciofalo, (via Consolato
del Mare 35, Messina), sarà presentato il libro di Aurelio Musi (Università degli Studi di Salerno –
Real Academia de la Historia) Una “rivoluzione” europea. Napoli, Masaniello e la repubblica del
1647-48.

Dialogheranno con l’autore Salvatore Bottari (nella foto), Giuseppe Campagna, Vincenzo Naymo.
Interverranno Arianna Adorno e Ugo Muraca.

L’iniziativa è promossa da Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne – Unime, Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche – Unime, Dottorato di Ricerca in Scienze Politiche – Unime, Dottorato di Ricerca in Scienze Umanistiche – Unime, Accademia Peloritana dei Pericolanti – Classe IV Lettere, Filosofia e Belle Arti, Società Messinese di Storia Patria.

