 Uova di Pasqua Ail a Messina e provincia per sostenere la ricerca

Uova di Pasqua Ail a Messina e provincia per sostenere la ricerca

Redazione

Uova di Pasqua Ail a Messina e provincia per sostenere la ricerca

sabato 21 Marzo 2026 - 11:00

Volontari in campo per raccogliere fondi destinati ai pazienti ematologici e alle loro famiglie

Quest’anno l’Ail – Associazione Italiana contro le Leucemie Linfomi e Mieloma, in occasione della Santa Pasqua, sotto il Patrocinio del Presidente della Repubblica, terrà la tradizionale manifestazione delle Uova di Pasqua nei giorni 20, 21 e 22 marzo 2026.

L’iniziativa è posta in essere grazie all’opera di migliaia di volontari dell’Associazione che offriranno un uovo di cioccolato a chi verserà un contributo minimo associativo di 15 euro.

Le Uova di Pasqua dell’Ail sono diventate un simbolo della solidarietà. Da anni, grazie a questa iniziativa, l’Associazione è riuscita a raccogliere fondi importanti per finanziare la ricerca scientifica e migliorare la qualità della vita dei pazienti affetti da malattie del sangue.

Le persone che acquisteranno le Uova dell’Ail non solo porteranno a casa un dolce simbolo della Pasqua, ma contribuiranno anche a sostenere i progetti dell’Associazione.

I fondi raccolti saranno impiegati per: sostenere la Ricerca Scientifica; collaborare al servizio di Assistenza Domiciliare; sostenere le Case di Accoglienza AIL; supportare i Centri di Ematologia e di Trapianto di Cellule staminali.

Ecco le piazze e i luoghi dove sarà possibile trovare le Uova di Pasqua AIL a Messina e provincia:

  • Messina, Piazza Cairoli venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 dalle ore 9 alle ore 18.
  • Messina, presso l’U.O.C. di Ematologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “G. Martino”.
  • Messina, presso l’U.O.C. di Ematologia dell’Azienda Ospedaliera “Papardo”.
  • Rometta, Piazza Margherita venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 dalle ore 9.00 alle ore 14.00.
  • Sant’Angelo di Brolo.
  • Barcellona P.G., nel Sagrato delle chiese domenica 21 dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
  • Tonnarella Furnari.
  • Salina Leni – Piazza Leni venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

E’ possibile anche ordinare l’Uovo di Pasqua con una donazione di 15 euro chiamando il numero 329 3853108 o scrivendo un’email a ailmessina@libero.it .

Un commento

  1. giovanni 21 Marzo 2026 12:38

    Come mai l’AIL non pubblicizza la raccolta in televisione come altre associazioni? Forse è meno importante? Da chi dipende?

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