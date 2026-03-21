Uova di Pasqua Ail a Messina e provincia per sostenere la ricerca

Volontari in campo per raccogliere fondi destinati ai pazienti ematologici e alle loro famiglie

Quest’anno l’Ail – Associazione Italiana contro le Leucemie Linfomi e Mieloma, in occasione della Santa Pasqua, sotto il Patrocinio del Presidente della Repubblica, terrà la tradizionale manifestazione delle Uova di Pasqua nei giorni 20, 21 e 22 marzo 2026.

L’iniziativa è posta in essere grazie all’opera di migliaia di volontari dell’Associazione che offriranno un uovo di cioccolato a chi verserà un contributo minimo associativo di 15 euro.

Le Uova di Pasqua dell’Ail sono diventate un simbolo della solidarietà. Da anni, grazie a questa iniziativa, l’Associazione è riuscita a raccogliere fondi importanti per finanziare la ricerca scientifica e migliorare la qualità della vita dei pazienti affetti da malattie del sangue.

Le persone che acquisteranno le Uova dell’Ail non solo porteranno a casa un dolce simbolo della Pasqua, ma contribuiranno anche a sostenere i progetti dell’Associazione.

I fondi raccolti saranno impiegati per: sostenere la Ricerca Scientifica; collaborare al servizio di Assistenza Domiciliare; sostenere le Case di Accoglienza AIL; supportare i Centri di Ematologia e di Trapianto di Cellule staminali.

Ecco le piazze e i luoghi dove sarà possibile trovare le Uova di Pasqua AIL a Messina e provincia:

Messina , Piazza Cairoli venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 dalle ore 9 alle ore 18.

, Piazza Cairoli venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 dalle ore 9 alle ore 18. Messina , presso l’U.O.C. di Ematologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “G. Martino”.

, presso l’U.O.C. di Ematologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “G. Martino”. Messina , presso l’U.O.C. di Ematologia dell’Azienda Ospedaliera “Papardo”.

, presso l’U.O.C. di Ematologia dell’Azienda Ospedaliera “Papardo”. Rometta , Piazza Margherita venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 dalle ore 9.00 alle ore 14.00.

, Piazza Margherita venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 dalle ore 9.00 alle ore 14.00. Sant’Angelo di Brolo .

. Barcellona P.G. , nel Sagrato delle chiese domenica 21 dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

, nel Sagrato delle chiese domenica 21 dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Tonnarella Furnari .

. Salina Leni – Piazza Leni venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

E’ possibile anche ordinare l’Uovo di Pasqua con una donazione di 15 euro chiamando il numero 329 3853108 o scrivendo un’email a ailmessina@libero.it .