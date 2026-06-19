Utenze commerciali, al via i controlli Amam sui contratti a Messina

La partecipata annuncia una campagna straordinaria e invita a verificare la correttezza dei dati in bolletta. Ecco come regolarizzare la posizione
MESSINA – L‘Amam annuncia una campagna straordinaria di controlli sulla conformità dei contratti di utenza di tipo commerciale. Il tutto secondo i dettami delle autorità di ambito e di settore (Arera) e di quanto previsto dal regolamento del Servizio idrico integrato, consultabile sul sito della partecipata.
Comunica Amam: “I controlli riguarderanno in particolare la regolarità delle posizioni contrattuali così come censite, per questo, si invitano tutti gli utenti a verificare la correttezza dei dati riportati in bolletta e a segnalare tempestivamente eventuali variazioni intervenute o anomalie (es. cambi di destinazione d’uso dell’immobile, variazioni dei titolari dell’utenza, etc).
Ecco come procedere alla regolarizzazione contrattuale:
- richiedendo informazioni e un appuntamento al recapito telefonico 090.3687711 o all’indirizzo email contratti@amam.it indicando nell’oggetto “REGOLARIZZAZIONE UTENZA COMMERCIALE N°_____” inserendo il codice di servizio della propria fornitura,
- accedendo nella sezione del sito di Amam al link dedicato per compilare e trasmettere la modulistica utile a correggere le anomalie eventualmente riscontrate,
- recandosi presso gli Uffici Amam – Direzione Generale – Viale Giostra – Ritiro – 98152 MESSINA, con la documentazione necessaria
“Al riguardo, si rammenta che per dare seguito alla regolarizzazione dell’anagrafica contrattuale occorrerà munirsi di Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) commerciale, titolo di godimento dell’immobile (copia del contratto di compravendita, di locazione, di usufrutto ecc), documento di riconoscimento, codice fiscale, visura camerale”.