V A Caio Duilio, la rimpatriata 50 anni dopo il diploma

L'incontro a Messina mezzo secolo dopo il congedo dalla scuola

MESSINA – 50 anni dopo. Mezzo secolo dopo il diploma si sono ritrovati i compagni di classe della V A. Compagni di classe diplomati nell’anno scolastico 1973/74 all’istituto nautico “Caio Duilio” di Messina. Si sono ritrovati Mauro Blandino, Giuseppe Bruno, Francesco Carilli, Giovanni Ferrara, Francesco Mento, Giuseppe Patamia, Giuseppe Rando e Angelo Zanghì. La rimpatriata è avvenuta in un ristorante di Ganzirri.

“Tra di noi non è mai venuta meno la stima e l’amicizia. Abbiamo ricordato i nostri professori ed è stato emozionante parlare, in diretta telefonica, proprio con un nostro docente. Si ricordava ancora i nostri nomi”, mette in evidenza uno di loro. E ha aggiunto: “Purtroppo, per impegni improcrastinabili, erano assenti Pietro Aloisi, Giuseppe Centorrino e Concetta Guglielmo. E, naturalmente, con forte rammarico, abbiamo anche ricordato chi ci ha lasciato strada facendo: Giuseppe Cardullo, Giorgio Donato e Anna Giacobbe”.

Un pensiero a chi non c’è più, un brindisi e una targa ricordo hanno caratterizzato la serata.