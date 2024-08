“Valle degli Angeli, di nome ma non di fatto”

E' giusto chiedere l'intervento di Messina Servizi per sanare le situazioni di degrado ma l'abbandono illegale dei rifiuti dovrebbe cessare una volta per tutte

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Invio le foto di discariche e di erbacce presenti ormai da tempo in via Cardinale Guarino, proseguimento in salita verso Valle degli Angeli, percorribile solo da pedoni. Chiedo a Messina Servizi di intervenire urgentemente a bonificare l’intera area a causa di topi e animali di vario tipo. Valle degli Angeli è solo di nome ma non di fatto: purtroppo è una zona molto abbandonata e di angeli non ce ne sono. A poca distanza troviamo Villa Dante, con belle fontane, ma non intervengono mai in questa zona. Con la speranza che queste foto suscitino un senso di situazione indecorosa, siamo in attesa di un immediato intervento. Grazie”.

Abbiamo già evidenziato nei mesi scorsi una situazione di abbandono illegale di rifiuti a Valle degli Angeli. Abbiamo sottolineato allora, e lo rifacciamo adesso, che se è giusto reclamare l’attenzione al territorio da parte delle istituzioni, sarebbe anche necessario che taluni comportamenti scorretti, come il conferimento scorretto della spazzatura, andrebbero definitivamente abbandonati. Altrimenti, considerato il vasto territorio di Messina, non è affatto facile sanare per tempo tutte le situazioni di degrado.