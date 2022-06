Concerto di Vasco a Messina. 766 persone controllate: 2 arresti e 10 denunce, sequestrati 10 kg di hashish - Tempostretto

Imponente la macchina presieduta dalla Prefettura: oltre 300 veicoli controllati, 25 segnalati per uso personale di sostanze. 320 steward impiegati, oltre a 300 agenti

MESSINA – Mentre Vasco Rossi incantava Messina, con un gran numero di spettatori accorsi in riva allo Stretto da ogni parte della Sicilia e della Calabria (e non solo), la Prefettura di Messina ha messo in campo una macchina imponente, fatta di controlli e presidi, per garantire la sicurezza di tutti. Un’attività che ha visto collaborare tutti gli enti istituzionali e le forze di polizia, per consentire lo svolgimento di un evento imponente, tra i più grandi nel periodo post-pandemico. Il monitoraggio ha interessato non soltanto lo stadio Franco Scoglio, ma anche le linee di trasporto pubblico, via mare e ferroviario, le aree dei parcheggi e le autostrade siciliane.

766 persone controllate: 2 arresti, 10 denunciati e 25 segnalati

In una nota firmata dal capo di Gabinetto Carmelo Musolino, è stato comunicato che sono state controllate 766 persone: 2 gli arresti, 10 denunciati all’Autorità Giudiziaria e 25 segnalati al Prefetto per uso personale di sostanze stupefacenti. Un bilancio che prosegue, con 331 veicoli controllati, oltre al sequestro di alimenti in vendita senza autorizzazione e di materiale contraffatto di vario genere. E poi le sostanze stupefacenti. Le unità della Guardia di Finanza hanno sequestrato oltre 10 Kg di hashish durante dei controlli mirati agli imbarcaderi.

320 steward e 300 agenti delle Forze dell’Ordine

La Prefettura ha presieduto i lavori del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza, insieme al Questore, e alla presenza del Comandante provinciale dei Carabinieri e del Comandante provinciale della Guardia di Finanza, anche del Comune di Messina, del Comando provinciale del Vigili del Fuoco, dell’Azienda Sanitaria Provinciale, del 118, della Polizia Metropolitana, della Polizia Municipale, della Polstrada, dell’ATM e degli organizzatori dell’evento. L’attenzione è stata rivolta interamente al rispetto delle norme legislative in materia di safety e security. Oltre 320 persone, tra stewards e hostess, sono stati messi a disposizione dagli organizzatori e hanno collaborato con 2 squadre dei Vigili del Fuoco e più di 300 agenti delle Forze dell’Ordine.

La soddisfazione del Prefetto

Il Prefetto Cosima Di Stani ha voluto esprimere tutta la propria soddisfazione per “il lavoro di squadra interistituzionale che ha consentito a questa Città, nell’ambito di un attento, fattivo e concreto modello organizzativo di safety e security, di essere teatro dell’importante esibizione musicale in una cornice di sicurezza per l’intera comunità e di salvaguardia dell’incolumità di tutti i numerosi partecipanti”.