“Verso il futuro con uno sguardo al passato”: la mostra di Marie Art

Dal 15 al 17 luglio le 27 opere inedite di Maria Lo Presti saranno esposte a Palazzo dei Leoni

MESSINA – Sarà inaugurata lunedì 15 luglio, alle ore 9.30, a Palazzo dei Leoni, la mostra di Maria Lo Presti, in arte Marie Art. Il titolo è “Verso il futuro con uno sguardo al passato” e l’esposizione delle 27 opere inedite, patrocinata dalla città metropolitana e dal comune di Messina, sarà visitabile fino al 17 luglio, dalle 9.30 alle 18.

Al vernissage saranno presenti il sindaco metropolitano dott. Federico Basile, l’assessore alla Pubblica istruzione Pietro Currò e la dirigente alla Cultura Anna Maria Tripodo. A relazionare sarà la professoressa Teresa Rizzo mentre a moderare l’incontro sarà la giornalista Laura Simoncini.

Chi è Maria Lo Presti

Maria Lo Presti, nata in provincia di Messina, da sempre coltiva la passione per l’arte in tutte le sue forme, soprattutto la pittura. Nei dipinti, l’artista descrive il suo mondo ideale, quel luogo dove i fiori nascono dal nulla e le donne non hanno la necessità di essere perfette, un mondo dove tutto è colore, in cui tutto è pace, dove grazie ai giochi di luce le figure prendono vita donando gioia a chi li osserva. Le sue opere nascono dall’istinto e dalla cromaticità della sua Sicilia, il suo stile ha un effetto materico, talvolta utilizzando la tecnica del collage o altri materiali vari, in una continua ricerca di uno stile personale. I volti di personaggi di fantasia o reali sono spesso al centro dei temi, ma nelle sue opere si possono ritrovare creazioni legate all’attualità e temi importanti, oppure leggende fantastiche.