Via Adolfo Celi, asfalto danneggiato. “I lavori non sono finiti”

La replica al consigliere comunale Dario Carbone

“Il 30 gennaio 2024, con ordinanza n. 131, il dipartimento Servizi manutentivi ha comunicato il programma dei lavori di ripristino del manto bituminoso, già sollecitati da alcuni consiglieri della II Municipalità, da effettuare a cura dei Servizi Tecnici in via Adolfo Celi e strade limitrofe. Per tali interventi, previsti da tempo, non era peraltro stato ancora consegnato il certificato di regolare esecuzione, né era stato possibile ultimare il rifacimento, a causa delle non ottimali condizioni atmosferiche”.

Così, dall’Ufficio Stampa del Comune di Messina, la risposta al consigliere comunale Dario Carbone, che ieri aveva lanciato l’allarme sulle condizioni dell’asfalto di via Adolfo Celi.

“L’intera questione dunque era stata già attenzionata e seguita dai competenti uffici dall’inizio di gennaio, che avevano già programmato i lavori prima che la notizia fosse data alla stampa in modo evidentemente parziale e distorto, essendo già stati formalizzati e prodotti tutti i provvedimenti necessari”.