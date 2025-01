Via Carbonara a Tremestieri “va messa in sicurezza e spetta al Comune farlo”

La consigliera comunale di Forza Italia Sara Di Ciuccio chiede l'intervento della Giunta Basile

MESSINA – La consigliera comunale di Forza Italia Sara Di Ciuccio ha sollecitato l’amministrazione comunale a procedere “all’esecuzione di un intervento urgente di messa in sicurezza della strada Via Carbonara-Tremestieri”. Di Ciuccio ha scritto al sindaco Basile e al vicesindaco Mondello per chiedere “informazioni in merito alle tempistiche e allo stato di fatto di un intervento risolutivo” da effettuare sulla strada a ridosso del mare a Tremestieri, non distante dal porto.

La consigliera ha spiegato: “Già il 21 e 22 maggio 2024, con due interrogazioni avevo richiesto un intervento risolutivo, invitando nel caso in cui la strada in questione non fosse di competenza comunale di attivarsi presso il Demanio Marittimo. Il dirigente del dipartimento competente, ing. Antonino Amato, il 12 giugno 2024 aveva asserito che ‘la gestione della strada non è rientrante nelle competenze comunali, ma spetta al demanio marittimo la manutenzione'”.

Poi, a novembre, è stato il deputato regionale Alessandro De Leo a interpellare il dirigente della S.T.A. di Messina Santo Campolo per capire di chi fosse la competenza e quest’ultimo ha spiegato che è del Comune. Di Ciuccio ha quindi aggiunto: “Spetta al Comune, quindi la giunta deve garantire la sicurezza pubblica e tutelare l’incolumità dei residenti e dei cittadini che percorrono quotidianamente Via Carbonara. I pericoli vengono ulteriormente acuiti dal maltempo che ha investito la nostra città, pertanto appare non più rinviabile un intervento di manutenzione, in tempi certi e celeri”.