Via Crucis con i poveri alla stazione di Messina

Appuntamento quaresimale ogni venerdì e il percorso si conclude lunedì 25 marzo

Via Crucis con i poveri. Riceviamo da fra Giuseppe e volentieri pubblichiamo, dal sito “Il Sycomoro”.

Ormai la Via Crucis alla stazione sta diventando un appuntamento fisso. Ogni venerdì di Quaresima i poveri che frequentano la stazione centrale di Messina, insieme ai frati minori, si radunano sotto i portici e accompagnati da varie realtà ecclesiali meditano su alcune stazioni della Via Crucis. Sono proprio i poveri che hanno voluto questo momento di preghiera così come la novena a Natale.

Questo percorso quaresimale si conclude lunedì Santo 25 marzo, alle ore 20,00, con la Via Crucis animata dal Gruppo Scout Agesci Zona dello Stretto. I testi delle stazioni sono stati scritti dalla Branca R/S del Messina 14.

A presiedere la Via Crucis l’Arcivescovo di Messina monsignore Giovanni Accolla che ha sempre voluto e condiviso questo momento di condivisione fraterna.

I Frati ringraziano Rfi, la Polizia ferroviaria (Polfer) e tutte le aziende presenti in stazione per la collaborazione.

Nella foto scout e frati alla stazione di Messina (Via Crucis 2022).