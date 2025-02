Via Don Blasco allagata, se ne parlerà in commissione: “Lavori recenti, siamo perplessi”

Il capogruppo di Fratelli d'Italia Libero Gioveni ha chiesto al presidente Salvatore Papa di convocare l'ingegnere Rizzo, direttore dei lavori, relazioni in aula consiliare

MESSINA – C’è un “caso” via Don Blasco? Di fatto è questo quanto si sono chiesti i cittadini domenica 2 febbraio e quanto ha fatto anche Libero Gioveni nella mattinata del 3 febbraio. Il capogruppo di Fratelli d’Italia, in chiusura della prima commissione consiliare presieduta da Salvatore Papa, ha chiesto a quest’ultimo di organizzare una seduta per lunedì 10 febbraio con ospite il direttore dei lavori, l’ingegnere Rizzo.

A lui il consigliere (e non solo) vuole chiedere di relazionare su quanto successo e sui possibili correttivi strutturali per far sì che non si verifichi più quanto accaduto ieri, quando parte di via Don Blasco si è completamente allagata, non permettendo il transito e mettendo a rischio i cittadini. “Trattandosi di lavori recenti”, ha spiegato Gioveni, “il verificarsi di questi episodi ci lascia parecchio perplessi”.