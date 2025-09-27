Via Don Blasco, il nodo Santa Cecilia è la quinta inaugurazione. Ora il ponte Portalegni

Nove mesi di ritardo rispetto alle previsioni, che si spera vengano invece rispettate per l’ultimo tratto

MESSINA – Una storia costellata di tappe intermedie e inaugurazioni… a metà. La nuova via don Blasco è ora vicina al traguardo. Quella di ieri è la quinta inaugurazione e ora il percorso è teoricamente completo, manca solo la demolizione e ricostruzione del ponte Portalegni.

La prima inaugurazione risale a dicembre 2020 ma era solo la riqualificazione di via Acireale, senza benefici per la viabilità. La seconda a febbraio 2022, ma anche quella era fine a sé stessa perché collegava solo via Santa Cecilia a viale Europa, due giorni prima delle dimissioni della giunta De Luca. Addirittura lo sbocco su viale Europa fu aperto cento giorni dopo.

La terza inaugurazione, a novembre 2022, è stata la prima davvero utile: abbattuto il muro tra via Maregrosso e via Acireale, è stato creato un percorso unico da via Salandra a viale Gazzi, in pratica… mezza via don Blasco. A giugno 2024 percorso prolungato fino a via Santa Cecilia e, in quell’occasione, si stimava l’apertura del nodo Santa Cecilia sei mesi dopo, nel dicembre 2024.

Di mesi ne sono trascorsi quindici, nove in più del previsto, dopo una sequenza di annunci che avevano spostato il traguardo in avanti di mese in mese.

Il Ponte Portalegni

Archiviato (finalmente) il complesso nodo Santa Cecilia, l’attenzione si sposta ora sulla sesta e cruciale fase: la demolizione e ricostruzione del viadottino Portalegni, anello di congiunzione tra il cavalcavia e la vecchia Don Blasco, essenziale per garantire la piena funzionalità e l’ingresso/uscita a nord dell’intera arteria. I lavori non potevano iniziare prima che il nodo Santa Cecilia fosse aperto, poiché altrimenti la zona intermedia sarebbe rimasta completamente isolata.

Dovrebbero durare in un tempo compreso tra cinque e sei mesi. L’auspicio è che, dopo i ritardi accumulati per il nodo Santa Cecilia, stavolta i tempi annunciati vengano rispettati.

La settima e ultima inaugurazione

Alla fine le inaugurazioni saranno sette, anche se in realtà la settima e ultima riguarda un appalto a parte, quello del prolungamento a sud. Già oggi via Acireale prosegue fino al muro della Caserma del XXIV Artiglieria, ma verso su incontra il muro delle baracche di via Quinto Ennio, la cui demolizione dovrebbe iniziare tra un paio di settimane.

