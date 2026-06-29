Via Gaetano Alessi. Messina Servizi ripulisce e il giorno dopo di nuovi rifiuti in strada

In quella zona c'è una fototrappola, il caso è stato segnalato alla Polizia Municipale

Un copione che si ripete identico, lasciando dietro di sé una scia di indignazione e degrado. Messina Servizi accende i riflettori sulla situazione critica di via Gaetano Alessi, nell’area sud della città, diventata l’emblema di una battaglia quotidiana contro l’inciviltà di pochi che danneggia l’intera comunità.

Il blitz e l’immediato ritorno dei rifiuti

L’azienda descrive nel dettaglio una dinamica frustrante, spiegando che la domenica precedente, esattamente in quel punto, gli operatori avevano fatto una bonifica totale, rimuovendo un ingente quantitativo di rifiuti abbandonati. L’illusione di aver restituito decoro alla zona è durata però pochissimo. Secondo quanto denunciato dalla società, il lunedì mattina mobili, suppellettili, sacchi e altri rifiuti erano già stati nuovamente depositati nello stesso luogo. Per MessinaServizi si tratta di un fatto inaccettabile: «Sono bastate poche ore per vanificare il lavoro degli operatori e trasformare ancora una volta uno spazio pubblico in una discarica».

La sfrontatezza degli autori del gesto appare ancora più evidente se si considera che l’area è costantemente monitorata. L’azienda sottolinea infatti che proprio in quel punto è presente una fototrappola, aggiungendo con amarezza che, a quanto pare, nemmeno la videosorveglianza, il rischio concreto di essere individuati e la consapevolezza di commettere un reato riescono a fermare chi continua deliberatamente a violare le regole.

Un problema diffuso in tutta la città

Quello di via Gaetano Alessi non è purtroppo un episodio isolato, ma rappresenta la punta di un iceberg che riguarda l’intero territorio comunale. MessinaServizi precisa che si tratta solo uno dei tanti casi affrontati ogni giorno nelle aree nord, centro e sud della città. Cambiano le strade e i quartieri, evidenzia la partecipata, ma la dinamica resta la stessa: si interviene, si rimuovono gli accumuli e, talvolta dopo appena poche ore, qualcuno torna ad abbandonare rifiuti nello stesso punto.

Questo circolo vizioso comporta pesanti ricadute sulla gestione del servizio e sulle tasche dei contribuenti. Le conseguenze, ricorda l’azienda, si traducono in degrado, condizioni igieniche compromesse, disagi e indignazione da parte di chi vive quei luoghi, oltre a uomini, mezzi e risorse che devono essere nuovamente destinati a bonifiche straordinarie da programmare, anziché alle attività ordinarie di raccolta, spazzamento e pulizia del territorio.

Tolleranza zero e sanzioni penali

Davanti alle immagini dello scempio, la società invita la cittadinanza a indirizzare la propria rabbia verso i veri responsabili del disservizio. Per MessinaServizi è giusto indignarsi, ma l’indignazione deve essere rivolta verso chi produce queste condizioni: chi ignora sistematicamente le regole, abbandona i propri rifiuti negli spazi pubblici e scarica sull’intera città le conseguenze delle proprie azioni.

La reazione non si fermerà comunque alla semplice denuncia mediatica. La situazione è stata già ufficialmente segnalata alla Polizia Municipale per le verifiche e gli accertamenti di competenza, ricordando a tutti che l’abbandono di rifiuti è un reato. La nota della società si chiude con un avvertimento perentorio: «La normativa prevede sanzioni penali e, nelle fattispecie più gravi previste dalla legge, anche pene detentive. Messina merita rispetto. Chi continua a danneggiarla deve sapere che i controlli sono stati rafforzati e che questi comportamenti non resteranno impuniti».