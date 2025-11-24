 Via Macello Vecchio, ultimi dettagli al nuovo giardino

Via Macello Vecchio, ultimi dettagli al nuovo giardino

Marco Ipsale

lunedì 24 Novembre 2025 - 08:30

Completate le aiuole, si attende la fine degli altri lavori

Il cantiere di Via Macello Vecchio, l’ex baraccopoli destinata a diventare un nuovo spazio verde e pedonale nel cuore della città, si avvia alla conclusione. Nonostante l’ennesimo slittamento della data di consegna, prevista inizialmente per fine ottobre e poi per il 21 novembre, il progetto appare ormai in fase di rifinitura, lasciando intravedere il volto definitivo della nuova area.

Lo stato avanzato delle opere

Gran parte delle strutture sono state completate e la nuova pavimentazione è stata posata in diverse sezioni, delineando il percorso pedonale che costeggia le storiche mura di Carlo V. L’area che ospiterà l’anfiteatro, caratterizzata da gradoni e sedute, è ormai definita e pronta per l’utilizzo.

Un elemento di spicco è la cura dedicata al verde: le vasche e le aiuole lungo i terrazzamenti sono state ultimate e le prime essenze vegetali sono già state messe a dimora, aggiungendo un tocco di natura al contesto urbano. Installati anche i pali per l’illuminazione pubblica, essenziali per garantire la sicurezza e la fruibilità serale del nuovo spazio.

Ultimi interventi

I lavori si stanno concentrando sui dettagli finali e sull’ingegneria infrastrutturale. Gli operai sono impegnati nella realizzazione dell’impianto per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche lungo il lato della strada inferiore, un intervento necessario per la stabilità e la durabilità dell’area.

Dopo l’inizio del cantiere nel maggio 2024 e le diverse proroghe dovute a varianti progettuali, l’ultima scadenza è stata superata e l’inaugurazione slitterà di qualche altra settimana. La conclusione appare vicina, promettendo di restituire alla città un’area riqualificata, con panchine e spazi per la socializzazione che si trasformeranno in un potenziale nuovo punto di interesse anche per i croceristi.

La riqualificazione di via Macello Vecchio rappresenta un passo fondamentale nel percorso di recupero delle ex zone baraccate di Messina. L’area, un tempo simbolo di degrado, sta per trasformarsi in un vero e proprio giardino fiorito e un percorso di pregio che onora la storia della città con la valorizzazione delle antiche mura. L’attesa è ora tutta concentrata sull’annuncio ufficiale della data di apertura.

