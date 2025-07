Via Quinto Ennio, accettano le ultime 4 famiglie. Ora 45 giorni per il trasloco

A settembre via alle demolizioni per poter poi realizzare la strada

Sbaraccamento di via Quinto Ennio, ora ci siamo. Le ultime quattro famiglie che, a inizio giugno, avevano preferito attendere per valutare nuove proposte abitative, hanno ora accettato le soluzioni loro presentate. Una notizia che apre la strada all’imminente avvio delle operazioni di demolizione delle baracche, un passo cruciale per la riqualificazione dell’area.

Dopo settimane di trattative e la possibilità di visionare nuove case ristrutturate, le quattro famiglie hanno dato il loro consenso. Si conclude così il processo di ricollocazione dei residenti di via Quinto Ennio.

Con l’accettazione da parte di tutte le famiglie, si procede ora con la fase successiva: ogni famiglia avrà a disposizione 45 giorni di tempo per il trasloco nelle nuove case. E a settembre potranno iniziare le tanto attese demolizioni delle baracche per poi procedere con la realizzazione della nuova strada.

Nuova via don Blasco

L’eliminazione di questo ostacolo, infatti, consentirà di prolungare la nuova via Don Blasco verso sud, allungando il percorso di altri 200 metri e portandolo così a 4 km complessivi. Attualmente, l’opera termina all’incrocio con il viale Gazzi, un punto che causa lunghe file al semaforo con via Bonino e via Taormina. Con il nuovo collegamento, che avrà termine in via Taormina, si eviterà questo “tappo” cruciale per la viabilità cittadina.

Il progetto per la “Realizzazione nuova sede stradale di collegamento Via Taormina e Via Quinto Ennio” ha un valore di 1 milione e 300mila euro. La giunta Basile, con la delibera numero 432 del 10 giugno 2025, ha approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione (Dip), redatto dall’arch. Alexia Pelle, responsabile di progetto.

Da un anno, l’apertura del percorso da via Santa Cecilia a viale Gazzi ha già offerto ai messinesi una fondamentale alternativa alla congestionata via La Farina. Imminente anche l’apertura del nodo Santa Cecilia, pur se poi bisognerà attendere la demolizione e ricostruzione del viadottino lato nord. Con il completamento del percorso fino a via Taormina, la situazione del traffico potrà migliorare ulteriormente.