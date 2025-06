Via Quinto Ennio, continua la consegna delle chiavi: 4 famiglie preferiscono aspettare VIDEO

Entro fine giugno vedranno un'altra casa e poi dovranno decidere

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – 15 famiglie di via Quinto Ennio hanno ritirati ieri le chiavi della nuova casa. Altre 16 sono state convocate oggi. Non tutti, però, sono andati via con le chiavi in mano. Quattro nuclei familiari hanno preferito attendere. Avranno la possibilità di vedere un nuovo alloggio e poi entro fine mese dovranno decidere. “Non si potrà rimandare oltre”, ha dichiarato il sub commissario al Risanamento, Santi Trovato.

A fine giugno potranno vedere altre case

Fra le famiglie insoddisfatte c’era il signor Gianni Mirci, il cittadino che nelle settimane scorse si era fatto portavoce della protesta. “Come il capitano di una nave sono rimasto l’ultimo a bordo. Ma sono contento per chi ha accettato e ringrazio ufficio commissariale e Arisme per aver avuto una seconda possibilità”, spiega Mirci.

In estate l’avvio delle demolizioni

L’ufficio di Trovato sta lavorando alla ristrutturazione di una trentina di case e alcune di queste saranno pronte a fine mese. Verranno mostrate alle famiglie che non hanno ancora accettato, dopodiché si dovrà necessariamente decidere. Ogni famiglia ha poi 45 giorni di tempo per traslocare e quindi l’inizio delle demolizioni delle baracche di via Quinto Ennio potrà avvenire non prima di agosto.