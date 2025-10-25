Via Quinto Ennio, ecco l’ordinanza per demolizioni e bonifica amianto

Dal 25 ottobre divieto di transito per auto e pedoni

Sono denominati “Lavori di demolizione, bonifica amianto, trasporti a rifiuto dell’area Rione Taormina lotto 3 sub A, 4 sub A e 5 sub A” e riguardano la via Quinto Ennio, lì dove sarà realizzato il prolungamento della nuova via don Blasco.

Da sabato 25 ottobre e fino al 21 maggio 2026 disposta interdizione totale del transito sia veicolare sia pedonale.

Trentadue famiglie che abitavano nel degrado di via Quinto Ennio sono state trasferite in nuove dignitose case popolari. Ma saranno una novantina, comprese quelle già disabitate, le baracche ad andar giù.

Una volta demolite si potrà realizzare la nuova strada di collegamento. Oggi da via Acireale si può solo risalire verso il viale Gazzi e il trafficato quadrivio con via Bonino. Poi, invece, si potrà proseguire dritto fino alla caserma del XXIV Artiglieria e da qui, proprio tramite via Quinto Ennio, arrivare in via Taormina.