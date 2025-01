Via Reginella. Circolazione insicura, mancano i marciapiedi

Tavolo tecnico il 27 gennaio

MESSINA – Si terrà il 27 gennaio prossimo un tavolo tecnico su via Reginella, dopo le criticità più volte sottolineate dai consiglieri comunali. A chiedere l’incontro è stato ieri Giandomenico La Fauci, capogruppo di Ora Sicilia, che più volte in passato ha evidenziato la necessità di intervenire per capire come ridurre le criticità quotidiane vissute dai cittadini della zona di San Michele e non solo.

I problemi, ha spiegato La Fauci, vanno “dal dissesto del manto stradale alla gestione delle acque, dalla sicurezza della circolazione alla mancanza di marciapiedi”. E nell’interrogazione ha aggiunto: “È necessario un progetto complessivo che coinvolga tutti gli enti competenti (Comune, Genio Civile, Demanio) per dare risposte concrete ai cittadini. Solo attraverso una pianificazione coordinata potremo risolvere le problematiche di una strada che, pur essendo di fatto un alveo torrentizio, è oggi una via urbana a tutti gli effetti, con numerosi condomini e servizi”.